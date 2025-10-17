укррус
24 Канал Новости Украины Минус сотни оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 17 октября
Минус сотни оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 17 октября

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • За минувшие сутки потери российской армии составили 730 человек.
  • С начала вторжения потери противника включают 11 266 танков, 23 394 боевых бронированных машин и 33 748 артиллерийских систем.
Втрати ворога на 17 жовтня / Колаж 24 Каналу (Фото Getty Images, ілюстративні)

Силы обороны продолжают наносить вражеской армии Кремля потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери войска противника в личном составе составили 730 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Потери России в войне превысили 1,1 миллиона: в НАТО говорят, что более 250 тысяч погибли в бою

Какие потери врага на 17 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 128 030 (+730) человек,
  • танков – 11 266 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 394 (+10);
  • артиллерийских систем – 33 748 (+35);
  • РСЗВ – 1 520 (+0);
  • средств ПВО – 1 228 (+1);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 71 025 (+588);
  • крылатых ракет – 3 864 (+5);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 541 (+73);
  • специальной техники – 3978 (+1).


Потери врага на 17 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Согласно утренней сводке Генштаба 16 октября, в целом за позапрошлые сутки потери российских захватчиков составили 1 080 человек.

  • Также оккупационное войско потеряло 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 416 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 139 единиц автомобильной техники.

  • Заметим, что на Покровском направлении продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины. В окрестностях Покровска и в близлежащих населенных пунктах ВСУ уничтожают вояк вражеской армии, а в самом городе продолжается борьба с вражескими диверсионными группами, которые пытаются закрепиться в городе. В Генштабе отметили, что "подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии".

  • К слову, в НАТО озвучили потери России в бронетехнике за годы войны против Украины. Сейчас потери противника составляют от 4 000 до 9 000 танков и около 20 тысяч бронированных машин.