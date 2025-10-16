Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова ситуация под Покровском?
В окрестностях Покровска и в близлежащих населенных пунктах Вооруженные Силы Украины уничтожают солдат вражеской армии, а в самом городе продолжается борьба с вражескими диверсионными группами, которые пытаются закрепиться в городе.
Подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии. Тысячи оккупантов ликвидируются на окраинах города и в близлежащих населенных пунктах,
– говорится в сообщении.
Силы обороны уничтожают врага: смотрите видео
В Генштабе отметили, что в таких условиях особенно важна работа украинских операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп.
"Среди тех, кто мужественно и профессионально держат этот отрезок фронта воины 138-го центра спецназначения Военной службы правопорядка. На видео – эпизоды их боевой работы", – уточнили в Генштабе.
Потери врага
В Генштабе также указали, что на территории Покровского района украинские военные проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности на территории Покровска и в его окрестностях, так и меры активной обороны.
Всего в ходе операции, продолжающейся с 21 августа этого года, Силы обороны обезвредили не менее 13 945 российских оккупантов. В Генштабе уточнили, что среди них:
- 8402 – безвозвратные,
- 5419 – раненые,
- 124 – пленные.
ВСУ освободили 182,8 квадратных километров территории Покровского района Донецкой области. Указывается, что еще 230,1 квадратных километров зачищено от ДРГ врага.
Также армия Кремля потеряла 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 – мототехники, а также более 4 тысяч БпЛА.
Общие потери россиян
Согласно утренней сводке Генштаба 16 октября, в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 080 человек.
Также враг потерял 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 416 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 139 единиц автомобильной техники.
К слову, в НАТО озвучили потери России в бронетехнике за годы войны против Украины. Так, сейчас потери страны-агрессора составляют от 4 000 до 9 000 танков и около 20 000 бронированных машин.