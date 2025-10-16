Так, уже давно количество ликвидированных россиян превысило 1 миллион. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Потери врага на 16 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В НАТО сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 4 до 9 тысяч танков и примерно 20 тысяч бронированных машин. В то же время ежемесячно она выпускает около 130 танков.

По данным чиновника НАТО, в сентябре оккупанты продвинулись примерно на 250 квадратных километров, что почти вдвое меньше, чем в августе.