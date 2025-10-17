Мінус сотні окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 17 жовтня

Військо країни-агресорки також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 17 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 128 030 (+730) осіб,
- танків – 11 266 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 394 (+10);
- артилерійських систем – 33 748 (+35);
- РСЗВ – 1 520 (+0);
- засобів ППО – 1 228 (+1);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71 025 (+588);
- крилатих ракет – 3 864 (+5);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 541 (+73);
- спеціальної техніки – 3978 (+1).
Втрати ворога на 17 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Відповідно до ранкового зведення Генштабу 16 жовтня, загалом позаминулої доби втрати російських загарбників становили 1 080 осіб.
Також окупаційне військо втратило 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки.
Зауважимо, що на Покровському напрямку триває оборонна операція Сил оборони України. На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах ЗСУ знищують вояк ворожої армії, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами, які намагаються закріпитися в місті. В Генштабі зазначили, що "підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії".
До слова, в НАТО озвучили втрати Росії у бронетехніці за роки війни проти України. Наразі втрати противника становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 тисяч броньованих машин.