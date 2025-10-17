Мінус сотні окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 17 жовтня

Зауважимо, що на Покровському напрямку триває оборонна операція Сил оборони України. На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах ЗСУ знищують вояк ворожої армії, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами, які намагаються закріпитися в місті. В Генштабі зазначили, що "підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії".