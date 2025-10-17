укррус
24 Канал Новини України Мінус сотні окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 17 жовтня
Мінус сотні окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 17 жовтня

Ірина Марціяш
  • За минулу добу втрати російської армії склали 730 осіб.
  • З початку вторгнення втрати противника включають 11 266 танків, 23 394 бойових броньованих машин та 33 748 артилерійських систем.
Втрати ворога на 17 жовтня
Втрати ворога на 17 жовтня / Колаж 24 Каналу (Фото Getty Images, ілюстративні)

Сили оборони продовжують завдавати ворожій армії Кремля втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати війська противника в особовому складі склали 730 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 17 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 128 030 (+730) осіб,
  • танків – 11 266 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 394 (+10);
  • артилерійських систем – 33 748 (+35);
  • РСЗВ – 1 520 (+0);
  • засобів ППО – 1 228 (+1);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71 025 (+588);
  • крилатих ракет – 3 864 (+5);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 64 541 (+73);
  • спеціальної техніки – 3978 (+1).


Втрати ворога на 17 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Відповідно до ранкового зведення Генштабу 16 жовтня, загалом позаминулої доби втрати російських загарбників становили 1 080 осіб.

  • Також окупаційне військо втратило 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки.

  • Зауважимо, що на Покровському напрямку триває оборонна операція Сил оборони України. На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах ЗСУ знищують вояк ворожої армії, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами, які намагаються закріпитися в місті. В Генштабі зазначили, що "підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії".

  • До слова, в НАТО озвучили втрати Росії у бронетехніці за роки війни проти України. Наразі втрати противника становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 тисяч броньованих машин.