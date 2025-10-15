Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар високопосадовця НАТО для "РБК-Україна".
Що відомо про втрати Росії у бронетехніці?
За словами співрозмовника видання, наразі втрати країни-агресорки становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 000 броньованих машин.
Представник Альянсу зазначив, що росіяни активно використовують радянські запаси, розбираючи стару техніку для підтримання в робочому стані чинних систем.
У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося,
– наголосив представник НАТО.
Водночас Росія нині виробляє близько 130 танків щомісяця, тобто приблизно 1 600 одиниць техніки на рік.
Варто зазначити, що у вересні Росія втрачала в середньому 950 військових щодня – це трохи більше, ніж у серпні, однак менше, ніж навесні та влітку.
Що відомо про втрати Росії у війні за останній час ще?
Представник керівництва НАТО розповів журналістам, що російські втрати у війні проти України перевищили 1,1 мільйона осіб. З них понад 250 тисяч загинули в бою.
У Генштабі ЗСУ у зведенні за ранок 15 жовтня зазначили, що втрати ворога у бойових броньованих машин становлять 23 375 одиниць. Також окупанти назавжди лишили на лінії фронту ще 11 259 танків.
Цікаво, що заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь припустив в етері 24 Каналу, що у 2026 році Росія може бути фінансово неспроможною забезпечувати виплати контрактникам. І це може призвести до дефіциту війська в окупантів.