Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар високопосадовця НАТО для "РБК-Україна".

Що відомо про втрати Росії у бронетехніці?

За словами співрозмовника видання, наразі втрати країни-агресорки становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 000 броньованих машин.

Представник Альянсу зазначив, що росіяни активно використовують радянські запаси, розбираючи стару техніку для підтримання в робочому стані чинних систем.

У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося,

– наголосив представник НАТО.

Водночас Росія нині виробляє близько 130 танків щомісяця, тобто приблизно 1 600 одиниць техніки на рік.

Варто зазначити, що у вересні Росія втрачала в середньому 950 військових щодня – це трохи більше, ніж у серпні, однак менше, ніж навесні та влітку.

Що відомо про втрати Росії у війні за останній час ще?