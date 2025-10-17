Экипаж самолета смог спастись. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВМС Украины.

Какой самолет сбили россияне над Крымом?

Разведка ВМС Украины получила радиоперехват о возгорании двух двигателей и катапультировании экипажа российского истребителя Су-30СМ.

Самолет выполнял задание в западно-северной части временно оккупированного Крыма.

Вероятно, противник во время отражения атаки БпЛА с применением средств ПВО сбил собственный многоцелевой истребитель,

– прокомментировали в ВМС Украины.

Справка: Су-30СМ – российский двухместный истребитель поколения 4++. Индекс "СМ" означает "серийный модернизированный". Впервые модификация Су-30СМ поднялась в воздух в 2012 году. Стоимость одной единицы оценивают в 50 миллионов долларов.

Что известно о сбитии ликата России над Крымом?