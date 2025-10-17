Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире "Апострофа".
Как россияне сбили собственный самолет?
По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас в Крыму собирают всю информацию об авиакатастрофе.
Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом. Борьба продолжается,
– подчеркнул представитель ВМС.
Он также отметил, что после ночной атаки беспилотников на остров там начался пожар на еще одной нефтебазе россиян.
Что известно о ночной атаке на Крым?
Ночь против 17 октября во временно оккупированном Крыму оказалась неспокойной. Взрывы в регионе начали раздаваться ориентировочно в 02:40.
Впоследствии стало известно, что в поселке Гвардейское вспыхнула нефтебаза. По словам местных жителей, огонь и дым видны за много километров.
Помимо нефтебазы в Гвардейском также расположен российский военный аэродром.
Россия продолжает нести потери в технике
Недавно в Липецкой области России также разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Как утверждают российские СМИ, пилоты успели катапультироваться из истребителя. Сам самолет упал в лесном массиве Чаплыгинского района, после чего вспыхнул пожар.
Потеря самолета безвозвратна, ведь россияне не смогут вновь его изготовить. Катапультировавшиеся летчики, вероятно, получили тяжелые травмы и вряд ли смогут выполнять дальние полеты.
К слову, в НАТО озвучили потери России в бронетехнике за годы войны против Украины. Так, потери страны-агрессорки составляют от 4 000 до 9 000 танков и около 20 000 бронированных машин.