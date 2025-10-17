Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире "Апострофа".

Читайте также Минус сотни оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 17 октября

Как россияне сбили собственный самолет?

По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас в Крыму собирают всю информацию об авиакатастрофе.

Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом. Борьба продолжается,

– подчеркнул представитель ВМС.

Он также отметил, что после ночной атаки беспилотников на остров там начался пожар на еще одной нефтебазе россиян.

Что известно о ночной атаке на Крым?

Ночь против 17 октября во временно оккупированном Крыму оказалась неспокойной. Взрывы в регионе начали раздаваться ориентировочно в 02:40.

Впоследствии стало известно, что в поселке Гвардейское вспыхнула нефтебаза. По словам местных жителей, огонь и дым видны за много километров.

Помимо нефтебазы в Гвардейском также расположен российский военный аэродром.

Россия продолжает нести потери в технике