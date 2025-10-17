Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

Что известно о взрывах в Гвардейском в Крыму?

В телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщили, что Гвардейское в ночь на 17 октября атаковали дроны. Отмечается, что там вспыхнул пожар на нефтебазе.

Взрывы в регионе начали раздаваться ориентировочно в 02:40.

Взрывы в Гвардейском: смотрите видео

Горящую нефтебазу в Гвардейском видно из пригорода Симферополя. Огонь и дым видно за много километров.



Горит нефтебаза в Крыму / Фото "Крымский ветер"

В паблике со ссылкой на своих подписчиков указывают, что из Симферополя видно два столба дыма. Один – от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй – из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они почти на одной линии).

Уже около 7 часов утра в телеграм-канале пишут, что пожар на нефтебазе в Гвардейском разгорается ярче, а дыма становится больше.



Пожар на нефтебазе в Гвардейском / Фото "Крымский ветер"

