Ночью 13 октября украинские силы поразили АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Крымский ветер.
Каковы последствия атаки на НПЗ?
Источники МЧС России 13 октября сообщили о попадании в нефтебазу.
Украинские военные подтвердили удар по предприятию "Морской нефтяной терминал". О поражении сообщил Генштаб. А также рассказал, что повреждены 16 резервуаров с горючим.
Сейчас, 16 октября, нефтяной терминал горит до сих пор. Тепловой "отпечаток" очагов пожара не уменьшается. Это свидетельствует об активном горении.
Местные заметили, что на АЗС в Крыму дизельное топливо внезапно начало исчезать.
Что известно о пострадавших?
По информации СМИ, 12 октября в машине вблизи нефтебазы находилось трое рабочих.
Тела погибших нашли через два дня в 30 метрах от цистерны с дизельным топливом, которая до сих пор горит. Однако из-за масштабного пожара достать останки из авто пока не удается.
ASTRA сообщает, что погибшими оказались граждане Дагестана, в возрасте от 23 до 18 лет.
В какие объекты в Крыму украинские силы попадали ранее?
Украинские военные сообщили, что в ночь на 14 октября они поразили радиолокационную станцию в Красной Поляне (Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (Херсонская область) и склад боеприпасов в районе Макеевки (Донецкая область).
За неделю до этого, 6 октября, украинские дроны уже пытались атаковать одну из крупнейших нефтебаз в Крыму, в Феодосии. Российская ПВО не смогла их сбить – пострадали резервуары с горюче-смазочными материалами.
13 октября под ударом оказалась Таврическая ТЭС. Из-за пожара произошли перебои с электроснабжением. Местные слышали взрывы и возле Симферополя и Гвардейского.