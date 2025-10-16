Ночью 13 октября украинские силы поразили АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Крымский ветер.

Каковы последствия атаки на НПЗ?

Источники МЧС России 13 октября сообщили о попадании в нефтебазу.

Украинские военные подтвердили удар по предприятию "Морской нефтяной терминал". О поражении сообщил Генштаб. А также рассказал, что повреждены 16 резервуаров с горючим.

Сейчас, 16 октября, нефтяной терминал горит до сих пор. Тепловой "отпечаток" очагов пожара не уменьшается. Это свидетельствует об активном горении.

Местные заметили, что на АЗС в Крыму дизельное топливо внезапно начало исчезать.

Что известно о пострадавших?

По информации СМИ, 12 октября в машине вблизи нефтебазы находилось трое рабочих.

Тела погибших нашли через два дня в 30 метрах от цистерны с дизельным топливом, которая до сих пор горит. Однако из-за масштабного пожара достать останки из авто пока не удается.

ASTRA сообщает, что погибшими оказались граждане Дагестана, в возрасте от 23 до 18 лет.

В какие объекты в Крыму украинские силы попадали ранее?