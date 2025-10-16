Вночі 13 жовтня українські сили вразили АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Кримський вітер.

Які наслідки атаки на НПЗ?

Джерела МНС Росії 13 жовтня повідомили про влучання в нафтобазу.

Українські військові підтвердили удар по підприємству "Морський нафтовий термінал". Про ураження повідомив Генштаб. А також розповів, що пошкоджено 16 резервуарів з пальним.

Наразі, 16 жовтня, нафтовий термінал горить досі. Тепловий "відбиток" осередків пожежі не зменшується. Це свідчить про активне горіння.

Місцеві помітили, що на АЗС в Криму дизельне пальне раптово почало зникати.

Що відомо про постраждалих?

За інформацією ЗМІ, 12 жовтня в автівці поблизу нафтобази перебувало троє робочих.

Тіла загиблих знайшли через два дні за 30 метрів від цистерни із дизельним пальним, що досі горить. Однак через масштабну пожежу дістати рештки з авто поки не вдається.

ASTRA повідомляє, що загиблими виявились громадяни Дагестану, віком від 23 до 18 років.

