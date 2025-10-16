Вночі 13 жовтня українські сили вразили АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Кримський вітер.
Які наслідки атаки на НПЗ?
Джерела МНС Росії 13 жовтня повідомили про влучання в нафтобазу.
Українські військові підтвердили удар по підприємству "Морський нафтовий термінал". Про ураження повідомив Генштаб. А також розповів, що пошкоджено 16 резервуарів з пальним.
Наразі, 16 жовтня, нафтовий термінал горить досі. Тепловий "відбиток" осередків пожежі не зменшується. Це свідчить про активне горіння.
Місцеві помітили, що на АЗС в Криму дизельне пальне раптово почало зникати.
Що відомо про постраждалих?
За інформацією ЗМІ, 12 жовтня в автівці поблизу нафтобази перебувало троє робочих.
Тіла загиблих знайшли через два дні за 30 метрів від цистерни із дизельним пальним, що досі горить. Однак через масштабну пожежу дістати рештки з авто поки не вдається.
ASTRA повідомляє, що загиблими виявились громадяни Дагестану, віком від 23 до 18 років.
В які об'єкти в Криму українські сили влучали раніше?
Українські військові повідомили, що в ніч на 14 жовтня вони уразили радіолокаційну станцію в Красній Поляні (Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (Херсонська область) та склад боєприпасів у районі Макіївки (Донецька область).
За тиждень до цього, 6 жовтня, українські дрони вже намагались атакувати одну з найбільших нафтобаз у Криму, у Феодосії. Російська ППО не змогла їх збити – постраждали резервуари з паливно-мастильними матеріалами.
13 жовтня під ударом опинилась Таврійська ТЕС. Через пожежу стались перебої з електропостачанням. Місцеві чули вибухи й біля Сімферополя та Гвардійського.