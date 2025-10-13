По цілях працювала російська ППО. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Кримський вітер".

Що відомо про вибухи в Криму 13 жовтня?

Уранці 13 жовтня російська ППО працювала на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, росіяни збивали невідомі дрони біля Сімферополя, у районі села Денисівка.

За попередніми даними, влучання зафіксовано по Таврійській ТЕС. Місцеві жителі скаржаться на проблеми з електропостачанням не лише в Сімферополі, але і в Феодосії.

Згодом там оголосили повторну тривогу через безпілотники. Біля енергооб'єкта перекрили рух автотранспорту.

Окрім цього, вибухи чули поблизу селища Гвардійське. Саме там знаходяться склади, звідки росіяни запускають "Шахеди" по материковій Україні.

Також нібито атаковано електропідстанцію "Кафа" (220 кВ), поруч помітили пожежу. Об'єкт забезпечує розподіл електроенергії між північною і східною частинами півострова.

На півночі Криму близько опівночі відключили мобільний інтернет, потім і електрику в селах,

– пише телеграм-канал.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил та авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що Україна може відповісти на російські удари по енергетиці комбінованими ударами, навіть власною зброєю. Захисникам відомі особливості російської ППО та її слабкі місця.

Що відомо про останні атаки по росіянах?