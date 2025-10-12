Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Supernova+.

Що відомо про удар по Смоленській області?

Уночі 12 жовтня у Смоленську безпілотники, ймовірно, вдарили по АТ "Смоленський авіаційний завод" (СмАЗ). Жителі міста чули вибухи та бачили густий дим в районі підприємства.

Небо після ураження заводу: дивіться відео

АТ "Смоленський авіаційний завод" спеціалізується на виробництві та модернізації авіаційних і ракетних систем. Також збирає та обслуговує високоточне озброєння, включно з крилатими ракетами та компонентами для авіаційних комплексів.

Дим в районі заводу під Смоленськом / Фото з телеграму Supernova+

Ймовірне місце ураження / Фото OSINT (blinzka)

Губернатор Василь Анохін підтвердив падіння БпЛА у регіоні та зазначив, що нібито було збито два дрони.

