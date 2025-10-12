Залізничний вузол важливий для забезпечення російської армії боєприпасами, озброєнням і живою силою на південному напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".
Дивіться також Вночі потужні вибухи лунали на Смоленщині та Брянщині: під удар могла потрапити електростанція
Що відомо про диверсію на залізниці в Росії?
Рух "Атеш" повідомив про успішну диверсію на залізничній інфраструктурі біля Новочеркаська Ростовської області. Унаслідок цього росіяни мають проблеми з постачанням техніки та військ.
Цілеспрямованою дією на систему управління рухом було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом,
– йдеться в повідомленні.
Успішна операція поблизу Новочеркаська: дивіться відео
Саме через цей залізничний вузол, за словами агентів, проходять регулярні постачання артилерійських снарядів і ракет для РСЗВ.
Місце проведення диверсії на залізниці / Фото з телеграму "Атеш"
Диверсія призвела до затримок у критично важливих перевезеннях. Порушення логістики може вплинути на інтенсивність обстрілів України та бойові можливості противника.
Які втрати несе ворог?
"Атеш" нещодавно заявив про значні втрати російської армії на південному напрямку. За тиждень ліквідовано 126 військових і поранено 228. Медична система окупантів не справляється, а втрати намагаються приховати.
Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь зазначив у прямому етері 24 Каналу, що Росія щомісяця втрачає на полі бою близько 30 тисяч військових. Він також прогнозує, що у 2026 році держава-агресорка не зможе утримувати контрактників.
Агенти "Атеш" передали ЗСУ точні координати російських позицій поблизу Вовчанська. Завдяки даним партизан українська армія може прицільно бити по ворогу.