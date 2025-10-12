Залізничний вузол важливий для забезпечення російської армії боєприпасами, озброєнням і живою силою на південному напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про диверсію на залізниці в Росії?

Рух "Атеш" повідомив про успішну диверсію на залізничній інфраструктурі біля Новочеркаська Ростовської області. Унаслідок цього росіяни мають проблеми з постачанням техніки та військ.

Цілеспрямованою дією на систему управління рухом було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом,

– йдеться в повідомленні.

Успішна операція поблизу Новочеркаська: дивіться відео

Саме через цей залізничний вузол, за словами агентів, проходять регулярні постачання артилерійських снарядів і ракет для РСЗВ.

Місце проведення диверсії на залізниці / Фото з телеграму "Атеш"

Диверсія призвела до затримок у критично важливих перевезеннях. Порушення логістики може вплинути на інтенсивність обстрілів України та бойові можливості противника.

