Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".

Що відомо про російський штурм під Вовчанськом?

Загарбники планували проводити наступальні дії на одній з ділянок фронту. Агенти "Атеш" з 82-го мотострілецького полку допомогли зірвати штурм росіян в лісах під Вовчанськом.

Партизани змогли передати точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки та місць перебування окупантів.

Така цінна інформація також допомогла з визначенням розташування вогневих точок, маршрутів підвозу боєприпасів і графіка зміни підрозділів.

Зауважте! Завдяки переданим партизанами даним Сили оборони України змогли заздалегідь підготуватися до можливих наступальних дій та вдарити по противнику у відповідь.

Внаслідок ефективної роботи українських військових план росіян зазнав краху ще до його початку.

Як партизани протистоять окупантам на фронті?