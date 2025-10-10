Про тактику російських солдатів в напрямку Шахового на Донеччині розповіли в 1-му корпусі НГУ "Азов", передає 24 Канал.

Як загарбники штурмували українські позиції?

Для наступу росіяни залучили 35 одиниць важкої бронетехніки, зокрема танки та бойові броньовані машини.

Під час оборонних дій українські захисники знищили або пошкодили один броньований тягач, три танки, 16 ББМ, 41 мотоцикл та дві одиниці легкого автотранспорту окупантів.

Зауважте! За підтвердженими даними, втрати противника в напрямку Шахового за добу склали 107 людей убитими та 51 пораненими.

В бригаді стверджують, що метою ворожого наступу було саме захоплення населеного пункту Шахове. Атаку росіяни проводили кількома хвилями з різних напрямків. Так, спочатку просувалися групи мотоциклістів, за якими йшли колони бронетехніки з піхотою.

Дивіться відео знищення російських окупантів / Відео "Азов" / 18+

Завдяки попередньо проведеним інженерним роботам, зокрема мінуванню місцевості, а також злагодженій роботі артилерії ЗСУ, підрозділів Нацгвардії та операторів безпілотників, плани ворога були зірвані.

Українські військовослужбовці розповіли, що противник втрачав орієнтацію, змушений був змінювати маршрути, залишав техніку та висаджував піхоту в непередбачених місцях.

Водночас найінтенсивніші бої розгорнулися в районі та всередині села Володимирівка. Там ворогу вдалося висадити 32 піхотинців, з яких 12 ліквідували українській бійці.

Решта намагалися сховатися в зруйнованих будівлях і підвалах. Увечері та вночі українські сили завдали ударів по цих укриттях за допомогою важких безпілотних бомбардувальників.

Станом на ранок 10 жовтня рух ворожої піхоти у Володимирівці не спостерігався. Штурм противника провалився,

– підкреслили в 1-му корпусі НГУ "Азов".

Яка ситуація на фронті?