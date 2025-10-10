Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сил Спецоперацій ЗСУ.

Що відомо про знищення ДРГ ворога в Ямполі?

У ССО повідомили, що окупанти намагалися закріпитися у населеному пункті та створити плацдарм для подальших штурмів. Бійці 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вибивали з території ДРГ російської армії.

Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи противника, здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога,

– ідеться в повідомленні.

Внаслідок дій українських воїнів армія агресора зазнала втрат і ворог був відкинутий від Ямполя.

ССО знищили ДРГ противника в Ямполі: дивіться відео

Втрати росіян: останні новини