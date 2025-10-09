А також вкотре заявив, що прагне справедливого миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави держави час спілкування з журналістами.

Яку ціну Росія може заплатити за захоплення сходу?

Президент заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін захоче захопити увесь схід України, то втрати загиблими в його армії становитимуть близько одного мільйона людей. Він також згадав про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни,

– пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що Трамп втратив довіру до слів Путіна, адже він брехав йому. На думку Зеленського, не може людина, яка хоче миру, збільшувати удари. За його словами, це ультиматум через масовані атаки. А ультиматуми не проходять.

Зеленський наголосив, що Україна прагне справедливого миру і тому діалог повинен бути відповідним. Він запевнив, що українська сторона готова до того формату діалогу, який пропонував Трамп.

Які втрати Росії у війні з Україною: коротко про головне