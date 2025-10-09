Про далекобійну зброю Зеленський говорив з Трампом у Нью-Йорку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Президента України Володимир Зеленський заявив, що Трамп може передати Україні далекобійну зброю, зокрема "Томагавки". Це, за його словами, може "трішечки тротверезити" Росію і змусити її сісти за стіл переговорів.

Ми говорили про це питання вперше восени минулого року – тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли Президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув "ні". А почув, що будуть працювати на технічному рівні, і будуть розглядати цю можливість. Так само це питання я порушував в Білому домі ще за часів минулої Адміністрації Байдена, але тоді була відмова,

– розповів Зеленський.

Якщо Росію вдасться змусити сісти за стіл переговорів, і вони принесуть припинення вогню, тоді Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру.

Він уточнив, що припинення вогню – це лише початок складної роботи над закінченням війни, але це важливий крок.

Політолог зі США Раміз Юнус в ефірі 24 Каналу зауважив, що Трамп різко змінив риторику щодо України напередодні відбору кандидатів на Нобелівську премію миру. Заяви Трампа створюють враження підготовки до дій, що мають зміцнити його миротворчий образ у темі війни Росії проти України.

Справа у тому, що Нобелівський комітет формується фактично під впливом уряду Норвегії, яка є відданим партнером України. Трамп створює сприятливий інформаційний фон для комітету, але одних гучних заяв недостатньо. Лише конкретні політичні кроки визначать, чи сприйматиме світ Трампа як миротворця.

