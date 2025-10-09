Ракету "Фламінго" поки що масово не застосовували. Про це Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.
Які результати застосування українськи дронів та ракет?
Президент України Володимир Зеленський розповів ЗМІ про результати ударів вглиб Росії.
Ракета-дрон "Паляниця" вже почала десятками вражати військові склади ворога.
Водночас ракета-дрон "Рута" вперше вразила ціль на відстані понад 250 кілометрів – морську вишку.
Найбільш результативним залишається дрон "Лютий" від Fire Point. Було одночасно застосовано 300 БпЛА тієї моделі.
Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20% від потреби, різні оцінки є – від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні,
– каже Зеленський.
Також Україна застосувала ракети "Нептун" та "Фламінго". Він підкреслив, що це поки що поодинокі застосування, але результативні.
Зеленський також торкнувся питання можливої передачі Україні ракет Tomahawk
Зеленський зауважив, що Трамп може дати Україні "деякі речі", які "точно можуть посилити Україну". Йдеться про далекобійну зброю.
Він наголосив, що такі дії можуть посилити Україну та примусити Росію до перемовин, а якщо це призведе до припинення вогню, Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру.
Дональд Трамп заявив, що готується постачати ракети Tomahawk Києву, 6 жовтня. Та остаточне рішення ще не прийняте, адже він хоче дізнатися, як Україна буде використовувати цю зброю.
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Україна справді просила про надання ракет Tomahawk.