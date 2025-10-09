Ракету "Фламинго" пока что массово не применяли. Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Контрнаступательная операция, мобилизация в России и вопрос Tomahawk: главные заявления Зеленского СМИ
Какие результаты применения украинских дронов и ракет?
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал СМИ о результатах ударов вглубь России.
Ракета-дрон "Паляница" уже начала десятками поражать военные склады врага.
В то же время ракета-дрон "Рута" впервые поразила цель на расстоянии более 250 километров – морскую вышку.
Наиболее результативным остается дрон "Лютый" от Fire Point. Было одновременно применено 300 БпЛА той модели.
Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск – достижимы. То, что произошло, – это действительно, на мой взгляд, большой успех. По нашим данным, дефицит бензина у врага – до 20% от потребности, разные оценки есть – от 13 до 20 процентов, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, до 20% на сегодня,
– говорит Зеленский.
Также Украина применила ракеты "Нептун" и "Фламинго". Он подчеркнул, что это пока единичные применения, но результативные.
Зеленский также затронул вопрос возможной передачи Украине ракет Tomahawk
Зеленский отметил, что Трамп может дать Украине "некоторые вещи", которые "точно могут усилить Украину". Речь идет о дальнобойном оружии.
Он отметил, что такие действия могут усилить Украину и принудить Россию к переговорам, а если это приведет к прекращению огня, Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира.
Дональд Трамп заявил, что готовится поставлять ракеты Tomahawk Киеву, 6 октября. Но окончательное решение еще не принято, ведь он хочет узнать, как Украина будет использовать это оружие.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Украина действительно просила о предоставлении ракет Tomahawk.