В ефірі Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Україна справді подала запит на ракети Tomahawk, передає 24 Канал.

Що сказав Венс про Tomahawk для України?

Венс заявив, що Вашингтон обговорює можливість поставок ракет Tomahawk НАТО для передачі Україні. Він наголосив, що остаточне рішення щодо надання Києву Tomahawk залишається за Дональдом Трампом.

Це питання, щодо якого президент прийме остаточне рішення. Президент діятиме в інтересах Сполучених Штатів Америки. Це головний принцип його зовнішньої та оборонної політики, який ми застосуємо і до питання про "Томагавки",

– сказав віцепрезидент США.

Нагадаємо, що після зустрічі Зеленського і Трампа на полях Генасамблеї в ООН ЗМІ написали, що український президент просив в американського ракети дальністю 1500 кілометрів. Також медіа повідомляли, що президент США готовий розглянути цю можливість.

Сам Володимир Зеленський під час пресконференції 27 вересня уникнув прямої відповіді на питання про Tomahawk. Він лише зауважив, що Україна готова до укладання зі США окремих угод щодо певних видів озброєння, зокрема систем великої дальності.

Що відомо про ракети Tomahawk?