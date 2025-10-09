А также в очередной раз заявил, что стремится к справедливому миру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы государства во время общения с журналистами.

Какую цену Россия может заплатить за захват востока?

Президент заявил, что если российский диктатор Владимир Путин захочет захватить весь восток Украины, то потери погибшими в его армии составят около одного миллиона человек. Он также вспомнил о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Произошло то, что я ему говорил: россияне не возьмут восток, а если они захотят это сделать, то Путину нужно будет похоронить один миллион своих людей. Потому что мы понимали, сколько он уже похоронил, взяв 30% нашего востока с начала полномасштабной войны,

– объяснил Зеленский.

Он также отметил, что Трамп потерял доверие к словам Путина, ведь он врал ему. По мнению Зеленского, не может человек, который хочет мира, увеличивать удары. По его словам, это ультиматум из-за массированных атак. А ультиматумы не проходят.

Зеленский отметил, что Украина стремится к справедливому миру и поэтому диалог должен быть соответствующим. Он заверил, что украинская сторона готова к тому формату диалога, который предлагал Трамп.

Какие потери России в войне с Украиной: коротко о главном