Об этом в эфире 24 Канала рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, подчеркнув, что он не верит в то, что санкции могут остановить войну. Однако Белл считает, что рано или поздно экономические ограничения повлияют на нее.

Кто внутри России может повлиять на Путина?

Белл считает, что Владимир Путин знает, что правление российских диктаторов долго не длится и может закончиться очень внезапно.

Многие люди, которые имеют влияние в России, в частности олигархи, не могут поехать на отдых, например, в Париж, в отпуск – в Лондон, их яхты конфискованы, их дети не могут ходить в частные школы. Это должно было закончиться за три дня, но прошло уже 3,5 года, и конца этому не видно,

– подчеркнул Белл.

В то же время состояние российской экономики ухудшается, а давление на Путина растет. Чем больше Запад будет усиливать это давление, тем, по мнению вице-маршала в отставке, будет больше вероятность того, что глава Кремля, решит вести переговоры.

Одно из того, что могло бы ускорить переговоры, это то, что произошло в начале войны. Тогда Украина смогла быстро вернуть значительную часть Харьковской области. Это шокировало Россию,

– подчеркнул Шон Белл.

Затем было запланировано весеннее наступление, которое, по словам вице-маршала Королевских ВВС Великобритании в отставке, не дало результатов.

Однако, если бы Украина смогла перехватить инициативу и оттеснить Россию, то как заметил он, все бы увидели, что глава Кремля стремится договариваться. Потому что он не хотел бы проходить через недовольство россиян с риском потерять территорию. Это может быть способом посадить Владимира Путина за стол переговоров.

Какие еще факторы могут склонить Путина к переговорам?