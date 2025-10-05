Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник США в отставке Джон Свит, предположив, какой логикой руководствуется Владимир Путин, когда не соглашается сесть за стол переговоров. Глава Кремля стремится таким образом повлиять на НАТО.

Почему надежды Путина относительно НАТО не оправдались?

"Россия избегает переговоров, потому что ее цель – капитуляция Украины. Путин четко это дал понять – он не собирается вести переговоры и останавливать войну", – подчеркнул полковник США в отставке.

Глава Кремля обращается к союзникам – Северной Корее, Китаю, Ирану – за поддержкой, вооружением и солдатами для боевых действий. Он верит, по словам Свита, что сможет победить в войне на истощение. Он считает, что сможет переиграть НАТО по воле к победе. Очевидно он пытается заставить Альянс замкнуться на себе. Отсюда и нарушение воздушного пространства НАТО.

Однако это дает противоположный результат. НАТО сплотился и укрепил свои позиции. Создана восточно-центральная система воздушного патрулирования. Сейчас в Балтийском море действуют патрули НАТО, которые перехватывают российские суда, ранее угрожавшие повреждением кабелей под водой,

– подчеркнул он.

Также Швеция и Финляндия присоединились к Альянсу. Поэтому действия Путина, по его мнению, вызывают непредсказуемые последствия.

В то же время Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война в Украине завершится переговорами.

Это возможно, но не в ближайшие 6 или 12 месяцев, поскольку Путин считает, что у него есть внешняя финансовая поддержка. Он уверен, что получит необходимое вооружение из внешних источников, а также, что сможет мобилизовать население. Путин убежден, что способен запугать НАТО,

– отметил Джон Свит.

Однако, по его мнению, сегодняшние действия Кремля, например, его попытки повлиять на выборы в Молдове, провалились. Так же как попытки Путина запугать НАТО через воздушные вторжения, которые были отбиты и привели к еще большему сплочению Североатлантического Альянса.

Поэтому в конце концов, добавил полковник США в отставке, Путин или сядет за стол переговоров, или будет отстранен от власти.

Что происходит с переговорным процессом по урегулированию войны в Украине?