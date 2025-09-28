В эфире программы Fox News Sunday вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резкой критикой Кремля, который избегает мирных переговоров об окончании войны, передает 24 Канал.
Что сказал Джей Ди Вэнс о поведении россиян?
Вэнс отметил, что в течение последних недель россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников.
Сколько еще они убьют за очень малые достижения?,
– задал риторический вопрос вице-президент США.
Политик заявил, что оккупанты убивают и теряют много людей, но мало чего достигают. Он призвал захватчиков проснуться и принять реальность.
Напомним, что 23 сентября Дональд Трамп продемонстрировал, что у него лопнуло терпение в отношении россиян. Президент США опубликовал неожиданный пост, в котором разнес страну-агрессора. Американский лидер поставил под сомнение силу "второй армии мира", которая в течение 3,5 лет потеряла миллионы людей, отхватив лишь незначительный кусок украинской земли. Впервые Трамп допустил, что Украина способна победить и отвоевать утраченные территории.
Что этому предшествовало?
- 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Она не принесла никаких результатов, кроме того, что позволила военному преступнику показать, что он остается глобальным игроком.
- 18 августа Дональд Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы, после чего имел телефонный разговор с Путиным. По данным Белого дома, глава Кремля якобы пообещал встретиться с Владимиром Зеленским.
- В свою очередь президент Украины заявил о готовности к встрече с Путиным без каких-либо предварительных условий.
- Более, чем месяц, в Кремле рассказывали о том, что Путин вроде бы и не против встретиться с Зеленским, но встречу нужно хорошо подготовить. Сам российский диктатор цинично заявлял, что, мол, если украинскому президенту нужны эти переговоры, тот пусть приезжает в Москву.
- Никаких сигналов о том, что Путин реально готов к трехсторонним переговорам с Зеленским и Трампом, также не было.