По словам президента Украины, он передал Трампу список вооружения на сумму 90 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что известно о большом соглашении по оружию между США и Украиной?

Глава государства рассказал, что украинские чиновники в октябре проведут с американцами технические переговоры по закупке оружия и отдельного соглашения по производству дронов.

Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко в следующем месяце встретится с американскими чиновниками для обсуждения потенциальных американских проектов в Украине в рамках совместного инвестиционного фонда.

Зеленский уточнил, что на встрече с Трампом он поделился "определенным видением того, что можно сделать" в ответ на действия России в войне против Украины.

Также президент подчеркнул, что Украина готова к заключению с США отдельных соглашений по определенным видам вооружения, в частности систем большой дальности. Больше деталей Зеленский предоставлять отказался.

Ранее СМИ писали, что на встрече с Трампом Владимир Зеленский попросил его предоставить Украине ракеты Tomahawk дальностью более 1500 километров.

К слову, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала выразил сомнение, что Киев сможет получить дальнобойные ракеты от США в ближайшее время. Он назвал эту историю "политической игрой", похожей на ту, что было вокруг немецких ракет Taurus.

