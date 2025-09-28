По словам президента Украины, он передал Трампу список вооружения на сумму 90 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что известно о большом соглашении по оружию между США и Украиной?
Глава государства рассказал, что украинские чиновники в октябре проведут с американцами технические переговоры по закупке оружия и отдельного соглашения по производству дронов.
Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко в следующем месяце встретится с американскими чиновниками для обсуждения потенциальных американских проектов в Украине в рамках совместного инвестиционного фонда.
Зеленский уточнил, что на встрече с Трампом он поделился "определенным видением того, что можно сделать" в ответ на действия России в войне против Украины.
Также президент подчеркнул, что Украина готова к заключению с США отдельных соглашений по определенным видам вооружения, в частности систем большой дальности. Больше деталей Зеленский предоставлять отказался.
Ранее СМИ писали, что на встрече с Трампом Владимир Зеленский попросил его предоставить Украине ракеты Tomahawk дальностью более 1500 километров.
К слову, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала выразил сомнение, что Киев сможет получить дальнобойные ракеты от США в ближайшее время. Он назвал эту историю "политической игрой", похожей на ту, что было вокруг немецких ракет Taurus.
Последние новости о военной помощи Украине
- Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Украина непрерывно будет получать американское оружие, профинансированное странами Альянса через инициативу PURL. На пакеты американского оружия для Украины уже направлено 2 миллиарда долларов, а новые пакеты помощи находятся на рассмотрении.
- Издание The Washinghton Post написало, что союзники придумали новую форму защиты для Украины вместо НАТО. Они поддержали стратегию помощи Украине через усиленное финансирование ее оборонной промышленности.
- Между тем датское правительство решило проигнорировать около 20 законов, чтобы быстрее построить завод украинской компании Fire Point, который будет производить твердое ракетное топливо.