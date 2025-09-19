Если эта стратегия сработает, украинская оборонная промышленность впоследствии сможет помогать вооружать армии США и Европы, поставляя современные дроны и другие военные технологии, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
В чем заключается план союзников Украины?
Сейчас Украина собственными силами обеспечивает около 60% потребностей армии, тогда как в начале широкомасштабного вторжения России три с половиной года назад этот показатель составлял лишь 10%.
Однако и сегодня наша страна нуждается не только в западном вооружении, но и помощи с финансированием армии.
Так, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина способна производить не менее 30 миллиардов оружия в год. Впрочем, это примерно втрое больше нынешнего бюджета.
Кроме финансирования, Украина ищет и лицензионные и производственные соглашения с западными компаниями.
Опыт войны показал, что современные производители оружия должны быстро адаптироваться и доставлять продукцию на фронт быстрее, чем предшественники.
Дания первой начала финансировать украинские оборонные компании непосредственно, а не через поставки оружия.
Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов описал эффективную форму сотрудничества с западными инвесторами: они заходят на рынок и финансируют производство, а их правительства затем оплачивают возможность Украины закупать эту продукцию и доставлять ее на фронт.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что при больших финансовых вливаний из Европы армия и оборонная промышленность Украины могут стать "стальным ежом", что сделает страну менее уязвимой к будущим атакам.
Известно, что Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии на производство артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых систем. Германия заключила аналогичное соглашение, хотя его условия еще не обнародованы.
Фабьен Гинц из Международного института стратегических исследований в Лондоне назвал факторы, которые делают украинскую оборонную промышленность привлекательной для инвестиций и совместных проектов с Европой и США:
- Боевые системы, проверены на фронте;
- Низкие производственные затраты;
- Способность быстро производить;
Что известно о западной помощи Украине?
- Украина получила первую партию вооружения по механизму PURL. В ней будут ракеты к Patriot и HIMARS. Программа предусматривает быстрые поставки американского оружия Украине: в частности, вскоре ожидаются новые пакеты помощи.
- Чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине оказалась под угрозой. Популистская партия Чехии ANO, которую возглавляет Андрей Бабиш, критикует эту инициативу из-за чрезмерных расходов и обещает отменить, если вернется к власти.
- Конгресс США одобрил оборонные расходы на 2026 год, из которых 400 миллионов долларов выделят на военную помощь Украине.