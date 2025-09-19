Якщо ця стратегія спрацює, українська оборонна промисловість згодом зможе допомагати озброювати армії США та Європи, постачаючи сучасні дрони та інші військові технології, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

У чому полягає план союзників України?

Нині Україна власними силами забезпечує близько 60% потреб армії, тоді як на початку широкомасштабного вторгнення Росії три з половиною роки тому цей показник становив лише 10%.

Однак і сьогодні наша країна потребує не лише західного озброєння, але й допомоги із фінансуванням армії.

Так, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна здатна виробляти щонайменше 30 мільярдів зброї на рік. Втім, це приблизно втричі більше за нинішній бюджет.

Окрім фінансування, Україна шукає й ліцензійні та виробничі угоди з західними компаніями.

Досвід війни показав, що сучасні виробники зброї повинні швидко адаптуватися та доставляти продукцію на фронт швидше, ніж попередники.

Данія першою почала фінансувати українські оборонні компанії безпосередньо, а не через постачання зброї.

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов описав найефективнішу форму співпраці із західними інвесторами: вони заходять на ринок і фінансують виробництво, а їхні уряди потім оплачують можливість України закуповувати цю продукцію та доставляти її на фронт.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що за більших фінансових вливань з Європи армія та оборонна промисловість України можуть стати "сталевим їжаком", що зробить країну менш вразливою до майбутніх атак.

Відомо, що Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії на виробництво артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових систем. Німеччина уклала аналогічну угоду, хоча її умови ще не оприлюднено.

Фаб'єн Гінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні назвав фактори, які роблять українську оборонну промисловість привабливою для інвестицій і спільних проєктів з Європою та США:

Бойові системи, перевірені на фронті;

Низькі виробничі витрати;

Здатність швидко виробляти;

Що відомо про західну допомогу Україні?