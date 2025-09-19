В эфире 24 Канала руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО рассказал, какой будет война в 2026 году и какие сферы претерпят наибольшие изменения.
Читайте также На столе – масштабные соглашения о дронах и оружии, Украина сделала предложения США, – Зеленский
Какой будет война в 2026 году?
Как отметил Коваленко, война будущего, которая будет в 2026 году, будет определяться в небе именно в беспилотных летательных аппаратах, которые будут расчищать дорогу для штурмовых групп.
Классическая пехота, классические пехотные набеги, которые были раньше, даже в 2022 году, большое количество пехоты, которая движется на бронетехнике – об этом можно забыть,
– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.
По его словам, дроны будут расчищать движение для пехоты. В то же время пехота будет передвигаться пешком или на скоростных средствах транспорта. Также активнее будут использоваться наземные дроны против глубоких укрытий, которые вырывает для себя пехота, чтобы прятаться от дронов с воздуха.
Классическая бронетехника отойдет на второй, а то и на третий план в войне. Соответственно очень много средств, которые поставляются, заменят более технологичные,
– добавил Коваленко.
Он отметил, что США будут испытывать дроны на искусственном интеллекте, передавать их для того, чтобы испытать на поле боя.
Следующий элемент – это перехватчики на искусственном интеллекте. К сожалению, атака всегда идет перед защитой. Сначала наступательные дроны на ИИ, после этого защитные дроны на ИИ.
Какие инновации появляются на фронте?
- Радикально изменить современное поле боя могут рои дронов с искусственным интеллектом. Известно, что технология Nemyx позволяет объединять отдельные дроны в единую скоординированную систему, совместимую с любым беспилотником через простое обновление.
- Украина повысила эффективность систем радиоэлектронной борьбы. Именно поэтому российские ракеты "Кинжал" начали чаще промахиваться по своим целям.
- Немецкая компания Rheinmetall, вероятно, будет поставлять в Украину "проверенного в боях" нового дрона FV-014. Он имеет дальность полета 100 километров, время в воздухе 60 минут, взлетный вес 14 килограммов и необычный фюзеляж.