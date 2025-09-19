В эфире 24 Канала руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО рассказал, какой будет война в 2026 году и какие сферы претерпят наибольшие изменения.

Читайте также На столе – масштабные соглашения о дронах и оружии, Украина сделала предложения США, – Зеленский

Какой будет война в 2026 году?

Как отметил Коваленко, война будущего, которая будет в 2026 году, будет определяться в небе именно в беспилотных летательных аппаратах, которые будут расчищать дорогу для штурмовых групп.

Классическая пехота, классические пехотные набеги, которые были раньше, даже в 2022 году, большое количество пехоты, которая движется на бронетехнике – об этом можно забыть,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его словам, дроны будут расчищать движение для пехоты. В то же время пехота будет передвигаться пешком или на скоростных средствах транспорта. Также активнее будут использоваться наземные дроны против глубоких укрытий, которые вырывает для себя пехота, чтобы прятаться от дронов с воздуха.

Классическая бронетехника отойдет на второй, а то и на третий план в войне. Соответственно очень много средств, которые поставляются, заменят более технологичные,

– добавил Коваленко.

Он отметил, что США будут испытывать дроны на искусственном интеллекте, передавать их для того, чтобы испытать на поле боя.

Следующий элемент – это перехватчики на искусственном интеллекте. К сожалению, атака всегда идет перед защитой. Сначала наступательные дроны на ИИ, после этого защитные дроны на ИИ.

Какие инновации появляются на фронте?