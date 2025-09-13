Об этом Общественному сообщил источник в Генеральном штабе Украины, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне утром ударили тремя ракетами по Сумах: есть погибшие
Как украинская РЭБ нейтрализует угрозу "Кинжалов"?
Чем быстрее движется ракета, тем труднее ей определить свои координаты ракеты, и, соответственно, тем более она уязвима к воздействию средств радиопомех,
– пояснил собеседник.
Благодаря этому и увеличению количества украинских средств радиопомех эффективность помех против “Кинжалов” выросла.
По данным Генштаба, Россия потеряла не менее 1,5 миллиарда долларов из-за противодействия украинским РЭБ. Чтобы защититься от помех, российские ракеты оснащают дорогими CRPA-антеннами – в частности на управляемых авиабомбах (КАБ) и беспилотниках "Шахед". Стоимость одной такой антенны составляет от 10 до 17 тысяч долларов.
"Враг за это время запустил около 8 000 КАБов и уже около 40 000 "Шахедов" – это противовоздушные средства. Все они имеют эти CRPA-антенны, и они стоят от 10 000 до 17 000 долларов. Складывая это, получается что враг потратил 1.5 миллиарда долларов на борьбу с РЭБ", – уточнил источник.
Кроме того, россияне постепенно усложняют конструкцию антенн. Сперва они применяли четырехэлементные приемники, затем перешли на восьми- и шестнадцатиэлементные антенны.
Как отработала украинская ПВО этой ночью?
- В ночь на 13 сентября Украину атаковали 164 БПЛА, из которых около 90 – "Шахеды", а также баллистическая ракета Искандер-М/KN-23.
- Силам ПВО удалось сбить или подавить 137 дронов.
- Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.