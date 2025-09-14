Дроны с ИИ координируют атаку между собой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как рои дронов с ИИ могут трансформировать поле боя?

Преимущество роев дронов заключается в использовании ИИ для координации атак на позиции противника. Исполнительный директор компании Auterion Лоренц Майер назвал их появление "переломным моментом". В частности, технология Nemyx позволяет объединять отдельные дроны в единую скоординированную систему, совместимую с любым беспилотником через простое обновление.

Майер отметил, что новое программное обеспечение еще не применялось на поле боя, но до конца 2025 года Auterion планирует поставить Украине 33 000 таких систем для беспилотников с ИИ в рамках контракта с Пентагоном.

Военные знают, что это перегрузит оборону врага. Все говорят о роях, все опасаются роев,

– сказал Майер журналистам.

Эта технология позволяет одному оператору управлять одновременно несколькими БПЛА, реализуя сложные стратегии атак и значительно повышая эффективность.

"Вся идея роев заключается в том, что вы умножаете силу. Вы используете только одного человека", – подчеркнул соучредитель Helsing Гундберт Шерф.

Ранее подобные тактики уже применяла Россия, группируя дешевые беспилотники типа "Шахед" для атак на украинские города.

Новейшее программное обеспечение делает рои еще опаснее, позволяя дронам "учиться на ходу". В "коммуникационных ретрансляторах", где несколько дронов управляются большим БПЛА, не было реальной разведки. Вместо этого дроны анализировали огромный архив видеозаписей с беспилотников, которые участвовали в боевых действиях.

Шерф уточнил, что даже в сложных системах дроны не принимают самостоятельных решений: человек всегда сохраняет контроль.

Только украинские компании имеют доступ к секретной базе данных боевых беспилотников Universal Military Dataset. Управляющий партнер фонда D3 Эвелина Бучацкая отметила, что этот массив данных был необходим для разработки систем управления роями.

