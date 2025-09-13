Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также Во время тревоги могут выключать мобильный интернет, в Генштабе рассматривают эту возможность, – СМИ
Почему россияне остаются без интернета на месяцы?
В материале указано, что один час отключения интернета обходится России в 46,4 миллиарда рублей, то есть 557,1 миллиона долларов. Это цифры по всей стране. В Москве они достигают 115,1 миллиона долларов.
Отключения летом длились от нескольких часов до нескольких недель. Украина бьет дронами по российским авиабазам все чаще.
В июле и августе количество отключений мобильной связи превысило 2 тысячи случаев. То есть более чем в три раза больше по сравнению с июнем.
Директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев воспринял эти события однозначно:
Война наконец-то дошла до России. Прилетают дроны, и вот так они пытаются защищаться.
Оккупанты часто отключают мобильный интернет вокруг военных объектов. Например, в Нижегородской области целые районы не имели мобильного интернета более двух месяцев подряд. В области много оборонных заводов, и если в прошлом году регион атаковали каждые несколько месяцев, то теперь удары значительно чаще.
Как отключение интернета влияет на жизнь россиян?
Они не могут пользоваться навигаторами. Службам доставки это тоже усложняет жизнь.
И не могут рассчитаться банковскими карточками. В Центробанке России даже заявили, что в июле объем наличных денег в обращении в стране вырос на 2,2 миллиарда долларов. Там проблемы с осуществлением платежей назвали "временными перебоями в работе интернета в некоторых регионах".
Отключения интернета усиливают ощущение угнетения в России, поскольку Кремль усиливает контроль над цифровой сферой, активизируя военную пропаганду и кампании дезинформации внутри страны и за рубежом,
– делает вывод Financial Times.
Россияне еще пытаются контролировать население, но ситуация угрожающая
В августе Москва действительно объясняла отключение дроновыми атаками. Но британская военная разведка считает это инструментом контроля над информационной средой. А россияне уже назвали новой нормой.
В оккупированном Крыму интернет выключали на неделю – чтобы скрыть передвижения военных.
Forbes на днях написали о параллелях с историческими событиями, а именно с февральской революцией 1917 года в России, поводом к которой стала нехватка хлеба и топлива. Издание предупредило Путина, чтобы он не забывал, как потерял власть один из его любимых царей Николай II.