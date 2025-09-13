Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Почему россияне остаются без интернета на месяцы?

В материале указано, что один час отключения интернета обходится России в 46,4 миллиарда рублей, то есть 557,1 миллиона долларов. Это цифры по всей стране. В Москве они достигают 115,1 миллиона долларов.

Отключения летом длились от нескольких часов до нескольких недель. Украина бьет дронами по российским авиабазам все чаще.

В июле и августе количество отключений мобильной связи превысило 2 тысячи случаев. То есть более чем в три раза больше по сравнению с июнем.

Директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев воспринял эти события однозначно:

Война наконец-то дошла до России. Прилетают дроны, и вот так они пытаются защищаться.

Оккупанты часто отключают мобильный интернет вокруг военных объектов. Например, в Нижегородской области целые районы не имели мобильного интернета более двух месяцев подряд. В области много оборонных заводов, и если в прошлом году регион атаковали каждые несколько месяцев, то теперь удары значительно чаще.

Как отключение интернета влияет на жизнь россиян?

Они не могут пользоваться навигаторами. Службам доставки это тоже усложняет жизнь.

И не могут рассчитаться банковскими карточками. В Центробанке России даже заявили, что в июле объем наличных денег в обращении в стране вырос на 2,2 миллиарда долларов. Там проблемы с осуществлением платежей назвали "временными перебоями в работе интернета в некоторых регионах".

Отключения интернета усиливают ощущение угнетения в России, поскольку Кремль усиливает контроль над цифровой сферой, активизируя военную пропаганду и кампании дезинформации внутри страны и за рубежом,

– делает вывод Financial Times.

Россияне еще пытаются контролировать население, но ситуация угрожающая