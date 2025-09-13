Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Чому росіяни залишаються без інтернету на місяці?

В матеріалі вказано, що одна година вимкнення інтернету обходиться Росії в 46,4 мільярда рублів, тобто 557,1 мільйона доларів. Це цифри по всій країні. У Москві вони сягають 115,1 мільйона доларів.

Відключення влітку тривали від кількох годин до кількох тижнів. Україна б'є дронами по російських авіабазах все частіше.

У липні та серпні кількість відключень мобільного зв'язку перевищила 2 тисячі випадків. Тобто понад утричі більше порівняно з червнем.

Директор Товариства захисту Інтернету Михайло Клімарьов сприйняв ці події однозначно:

Війна нарешті дійшла до Росії. Прилітають дрони, і ось так вони намагаються захищатися.

Окупанти часто відключають мобільний інтернет довкола військових об'єктів. Наприклад, у Нижньогородській області цілі райони не мали мобільного інтернету понад два місяці поспіль. В області багато оборонних заводів, і якщо торік регіон атакували кожні кілька місяців, то тепер удари значно частіші.

Як відключення інтернету впливає на життя росіян?

Вони не можуть користуватися навігаторами. Службам доставки це теж ускладнює життя.

І не можуть розрахуватися банківськими картками. У Центробанку Росії навіть заявили, що в липні обсяг готівки в обігу в країні зріс на 2,2 мільярда доларів. Там проблеми зі здійсненням платежів назвали "тимчасовими перебоями в роботі інтернету в деяких регіонах".

Вимкнення інтернету посилюють відчуття пригнічення в Росії, оскільки Кремль посилює контроль над цифровою сферою, активізуючи військову пропаганду і кампанії дезінформації всередині країни і за кордоном,

– робить висновок Financial Times.

