Що стоїть за рекордними відключеннями інтернету?

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про встановлення росією нового рекорду – 1470 відключень інтернету лише за липень 2025 року. Ці показники стали безпрецедентними не тільки за кількістю, але й за регулярністю, пише 24 Канал.

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На відміну від попередніх років, коли інтернет-відключення мали епізодичний характер і тривали кілька годин чи днів, тепер такі ситуації відбуваються майже щоденно в різних куточках Росії. Перебої охопили десятки регіонів, включаючи Липецьку, Володимирську, Московську, Нижньогородську, Свердловську та Тюменську області, а також Красноярський край, Санкт-Петербург і Новосибірськ.

Особливо показовою є динаміка зростання цих показників. Якщо у червні 2025 року зафіксували 655 випадків відключень, що вже вважалося рекордним числом, то липневі дані перевищили навіть ці критичні показники більш ніж удвічі.

Цікаво, що збої торкнулися навіть віддалених від зони бойових дій територій – Примор'я, Сахаліну та Камчатки. За даними волонтерської ініціативи "На зв'язку", станом на кінець липня перебої з мобільним інтернетом зафіксовано щонайменше у 73 з 83 регіонів Російської Федерації.

Влада РФ офіційно пояснює відключення необхідністю протидії українським безпілотникам, які можуть використовувати мобільні мережі для навігації. Проте російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють рішення про обмеження зв'язку на основі оцінки "оперативної обстановки", що часто не пояснюється детально.

Експерти вбачають у цих діях не лише реакцію на зовнішні загрози, але й цілеспрямовану політику цифрової автократії. Мінцифри Росії вже давно й активно обговорює запровадження правил масового відключення мобільного інтернету, що дозволить швидко й законно блокувати мобільний зв'язок на значних територіях.

Які наслідки?

Наслідки для росіян виявилися катастрофічними. Населення змушене адаптуватися до життя без стабільного доступу до мережі, що унеможливлює проведення фінансових транзакцій, користування навігацією та отримання онлайн-послуг. Виникають проблеми з викликом таксі, оплатою в магазинах, логістикою й документообігом.

Характерно, що скарги до влади не допомагають. Навпаки, за даними Служба зовнішньої розвідки України, чиновники погрожують відправити незадоволених на війну проти України. Засновник правозахисної організації "Роскомсвобода" зазначив, що в Росії вже "нормалізовано реальність, в якій інтернет можуть просто вимкнути будь-якої миті", пише Bloomberg.

За оцінками аналітиків, добові економічні втрати від таких обмежень сягають десятків мільярдів рублів. Тим часом справжньою метою цих дій називають контроль інформації та обмеження доступу росіян до джерел, небажаних для Кремля.