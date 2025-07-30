Что стоит за рекордными отключениями интернета?

Служба внешней разведки Украины сообщила об установлении Россией нового рекорда – 1470 отключений интернета только за июль 2025 года. Эти показатели стали беспрецедентными не только по количеству, но и по регулярности, пишет 24 Канал.

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В отличие от предыдущих лет, когда интернет-отключения имели эпизодический характер и длились несколько часов или дней, теперь такие ситуации происходят почти ежедневно в разных уголках России. Перебои охватили десятки регионов, включая Липецкую, Владимирскую, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тюменскую области, а также Красноярский край, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Особенно показательна динамика роста этих показателей. Если в июне 2025 года зафиксировали 655 случаев отключений, что уже считалось рекордным числом, то июльские данные превысили даже эти критические показатели более чем вдвое.

Интересно, что сбои коснулись даже отдаленных от зоны боевых действий территорий – Приморья, Сахалина и Камчатки. По данным волонтерской инициативы "На связи", по состоянию на конец июля перебои с мобильным интернетом зафиксированы как минимум в 73 из 83 регионов Российской Федерации.

Власти РФ официально объясняет отключение необходимостью противодействия украинским беспилотникам, которые могут использовать мобильные сети для навигации. Однако российские силовые структуры совместно с провайдерами принимают решение об ограничении связи на основе оценки "оперативной обстановки", что часто не объясняется подробно.

Эксперты видят в этих действиях не только реакцию на внешние угрозы, но и целенаправленную политику цифровой автократии. Минцифры России уже давно и активно обсуждает введение правил массового отключения мобильного интернета, что позволит быстро и законно блокировать мобильную связь на значительных территориях.

Какие последствия?

Последствия для россиян оказались катастрофическими. Население вынуждено адаптироваться к жизни без стабильного доступа к сети, что делает невозможным проведение финансовых транзакций, пользование навигацией и получение онлайн-услуг. Возникают проблемы с вызовом такси, оплатой в магазинах, логистикой и документооборотом.

Характерно, что жалобы к властям не помогают. Наоборот, по данным Служба внешней разведки Украины, чиновники угрожают отправить недовольных на войну против Украины. Основатель правозащитной организации "Роскомсвобода" отметил, что в России уже "нормализована реальность, в которой интернет могут просто выключить в любой момент", пишет Bloomberg.

По оценкам аналитиков, суточные экономические потери от таких ограничений достигают десятков миллиардов рублей. Между тем настоящей целью этих действий называют контроль информации и ограничение доступа россиян к источникам, нежелательных для Кремля.