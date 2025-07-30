Почему Россия запретила Speedtest?

Такое решение объяснили необходимостью защитить российский интернет от потенциальных "угроз для безопасности российского интернета". Депутат Госдумы Антон Немкин утверждает, что сервис собирал техническую информацию о российских сетях, которая может заинтересовать западные спецслужбы, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Экономическая правда" со ссылкой на российские источники.

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Системы типа Speedtest действительно позволяют получить информацию о конфигурации сетей связи, оборудования, нагрузку и пропускную способность. Эти данные впоследствии могут использоваться для организации адресных DDoS-атак. Вместо заблокированного сервиса Speedtest россиянам порекомендовали пользоваться отечественным аналогом "ПроСеть", за созданием которого стоит Центр мониторинга и управления сетями связи. Этот же орган отвечает за блокировку иностранного контента на территории России.

Блокировка Speedtest совпала с масштабными перебоями в интернете по всей России. По данным "Экономической правды", сбои фиксируются в 77 регионах РФ, в частности в Приморье, Сахалине и Камчатке. Неизвестно, связаны ли эти два события.

Самое интересное, что это уже не первый конфликт компании с российскими властями – ранее Ookla оштрафовали сначала на 1 миллион рублей за отказ локализовать персональные данные российских пользователей, а затем повторно еще на 6 миллионов рублей за повторный отказ.

Что такое Speedtest?

Speedtest – это сервис, который предоставляет бесплатный анализ показателей производительности интернет-соединения. Сегодня он является самым популярным средством для тестирования скорости интернета в мире, ведь по состоянию на февраль 2024 года с его помощью было проведено более 52.3 миллиарда тестов.

Speedtest измеряет скорость между вашим устройством и сервером компании. Процесс тестирования происходит в несколько этапов:

Выбор сервера и пинг.

Тестирование скорости загрузки данных – как быстро вы можете получать данные из интернета.

Тестирование скорости отгрузки данных – как быстро вы можете отправлять данные в интернет.

Вычисление результатов.

Speedtest ежедневно проводит более 11 миллионов уникальных тестов. Он использует более 16 000 географически распределенных серверов по всему миру. Но в России, судя по всему, нет ни одного.