Статья, которую подготовил 24 Канал основывается на советах специалистов по кибербезопасности moonlock украинской компании MacPaw. Она поможет вам понять, что учетная запись взломана, что делать если взломали телеграмм, как восстановить доступ и защитить себя и близких в будущем.

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Как понять, что ваш Telegram взломали?

Первый шаг в борьбе со взломом – это осознание, что ваш аккаунт скомпрометирован. Существует важные признаки взлома, которые могут свидетельствовать о несанкционированном доступе к вашему аккаунту.

Незнакомые активные сессии . В настройках Telegram можно видеть все подключения к учетной записи с устройств или мест включая неизвестные гаджеты или локации, где вы точно не были.

. В настройках Telegram можно видеть все подключения к учетной записи с устройств или мест включая неизвестные гаджеты или локации, где вы точно не были. Сообщения, которых вы не отправляли . Ваши контакты получают от вас сообщения, которые вы не писали, часто с просьбами о деньгах или подозрительными ссылками и просьбой проголосовать или принять участие в конкурсе.

. Ваши контакты получают от вас сообщения, которые вы не писали, часто с просьбами о деньгах или подозрительными ссылками и просьбой проголосовать или принять участие в конкурсе. Задержки или потеря доступа. Вы не можете войти в аккаунт, получаете уведомление об ошибке при входе или замечаете, что приложение работает медленнее, чем обычно.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, немедленно переходите к действиям, ведь скорее всего мошенники уже взломали телеграм.

Как проверить активные сеансы в Telegram?

Для того чтобы просмотреть все сеансы, нужно нажать на кнопку гамбургер-меню, выбрать раздел "Приватность и безопасность" и в этом меню выбрать "Показать все сеансы" ("Устройства" на смартфоне).



Как просмотреть все сеансы учетной записи / Фото 24 Канала

Пошаговая инструкция. Что делать, если взломали Telegram?

Если вы подозреваете взлом, важно действовать быстро и системно. Есть несколько основных шагов с помощью которых вы сможете восстановить контроль над аккаунтом.

Вот что делать если мошенники взломали телеграм:

Повторите попытку входа . Иногда проблема может быть временной. Попробуйте войти с другого устройства/сети.

. Иногда проблема может быть временной. Попробуйте войти с другого устройства/сети. Закройте активные сессии . Если вы до сих пор имеете доступ к аккаунту, нужно немедленно прекратить все активные сессии с других гаджетов. Для этого воспользуйтесь предыдущей инструкцией и на странице "Устройства" нажмите на "Завершить все другие сеансы".

. Если вы до сих пор имеете доступ к аккаунту, нужно немедленно прекратить все активные сессии с других гаджетов. Для этого воспользуйтесь предыдущей инструкцией и на странице "Устройства" нажмите на "Завершить все другие сеансы". Измените способ получения кода . Если код не приходит через push-уведомление, выберите опцию получения через SMS на ваш номер телефона.

. Если код не приходит через push-уведомление, выберите опцию получения через SMS на ваш номер телефона. Обратитесь к мобильному оператору . Если подозреваете, что мошенники получили доступ к вашей SIM-карты (например, путем ее клонирования), следует немедленно заблокировать SIM у оператора и заказать новую карту, или воспользоваться услугой быстрого восстановления SIM-карты, которую предлагают украинские операторы.

. Если подозреваете, что мошенники получили доступ к вашей SIM-карты (например, путем ее клонирования), следует немедленно заблокировать SIM у оператора и заказать новую карту, или воспользоваться услугой быстрого восстановления SIM-карты, которую предлагают украинские операторы. Обратитесь в поддержку Telegram. Как восстановить доступ к телеграм, если вы уже попробовали все? Нужно воспользоваться возможностью обратиться в Telegram через специальный сайт – это официальная служба поддержки. Существует большой риск, что ваш аккаунт уже используют для того, чтобы обмануть других пользователей.

Как защитить свой аккаунт Telegram от взлома в будущем?

После восстановления доступа, или для профилактики взлома аккаунта, следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности своего аккаунта. Мессенджер Telegram имеет достаточно настроек, которые помогут вам защитить свою приватность.

Двухфакторная аутентификация (2FA). Для того чтобы надежно защитить свой профиль, в настройках Telegram нужно установить дополнительный пароль, который будет запрашиваться, или отправляться на ваше устройство при входе с нового смартфона или компьютера. Эта опция активируется в меню "Приватность и безопасность" в строке "Двухэтапная проверка"



Двухэтапная проверка – обязательная опция для усиления безопасности / Фото 24 Канал

Используйте сложные пароли. Если вы устанавливаете дополнительный пароль для 2FA, сделайте его уникальным и сложным, избегая очевидных комбинаций. Создать надежный пароль легко – он должен иметь несколько уникальных символов или последовательностей и никогда не быть очевидным для мошенников, которые рано или поздно таки попытаются взломать ваш Telegram.

Не делитесь кодом входа. Никогда не передавайте одноразовые коды для входа в Telegram, даже если их просит так называемая "служба поддержки" – это всегда мошенники. Поддержка никогда не будет спрашивать у вас любые данные для входа и временные пароли. Всю эту информацию всегда нужно держать максимально скрытой.

Заметим, что кроме этих обязательных правил также следует придерживаться таких простых действий, как регулярное обновление приложения и проверка активных сессий. Обычно Telegram сам сообщит вам, если заметит подозрительную активность или попытку проникновения, но на этом этапе вы уже будете знать, как правильно действовать.

Что делать с вашими контактами, если Telegram был взломан?

Если ваш аккаунт уже был скомпрометирован, мошенники могли применить его для рассылки спама или обмана ваших друзей. Скорее всего людям из числа ваших активных контактов уже написали с просьбой одолжить денег, проголосовать или отправили фишинговый файл с вредоносной ссылкой. Как бы там ни было, а действовать следует оперативно – предупредите всех, кто может пострадать о том, что ваш аккаунт взломан. Это первый шаг, который нужно сделать перед тем, как вы начнете восстановление доступа к аккаунту или его удаление.

Следует понятно объяснить риски для родственников и друзей. Некоторые мошенники просят деньги или личные данные от имени жертвы и часто они используют короткую историю переписки или ваши личные данные, для того, чтобы жертва поверила, что это на самом деле вы. Кроме того, сегодня мошенники активно используют искусственный интеллект для создания различных фейковых данных.

Какие ошибки часто допускают пользователи Telegram?

Важно понимать, что в ситуации, когда ваш аккаунт Telegram взломали, нужно прежде всего сохранять спокойствие, холодный ум и действовать последовательно, хотя это и может быть не просто. Многие пользователи только ухудшают ситуацию из-за поспешных и необдуманных поступков.

Поэтому прежде всего не следует поддаваться панике. Эмоциональная реакция мешает трезво оценить ситуацию и быстро принять меры. Если вы не уверены в том, что дальше вам следует делать, сразу же свяжитесь с официальной службой поддержки.

Не обращайтесь к неофициальным лицам, которые выдают себя за экспертов. Мошенники используют этот метод для того, чтобы обмануть доверчивых и напуганных пользователей. Помните, что официальная поддержка доступна только через приложение или на официальном сайте.

Не доверяйте фейковым сообщениям о "взломе" в различных Telegram-каналах, которые распространяются, как реклама в стиле обращения непосредственно к пользователю. Такие сообщения часто являются элементом фишинговой схемы направленной на доверчивых пользователей, которые сразу же испугаются и начнут необдуманно переходить по ссылкам. Это касается и сообщений от ваших контактов с просьбой проголосовать на детском конкурсе или посмотреть видео на котором вероятно вы. Такие сообщения часто сопровождаются сокращенными ссылками, которые трудно верифицировать, поэтому лучше их игнорировать, а если вы знаете человека лично – сообщите его альтернативным способом, ведь его, скорее всего, взломали.

Не игнорируйте двухфакторную аутентификацию и не используйте слабые пароли. Это одна из самых больших ошибок и главных причин, которые делают ваш аккаунт уязвимым к действиям мошенников. Безопасность аккаунта Telegram имеет большое значение, ведь жертвой злоумышленников можете стать не только вы, но и ваши родные и друзья.

Именно поэтому советуем также ознакомить с этими правилами всех близких, распространив этот материал. Он поможет им понять, как защитить свой аккаунт, как действовать в случае взлома и чего не делать, когда случилось худшее. Следуя этим советам, вы также сможете быстро реагировать на взлом и защитить свой аккаунт в будущем. Безопасность в Telegram зависит от вашей внимательности и своевременных действий.