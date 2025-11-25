Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевводоканал.

Правда ли, что в Киеве ввели графики подачи воды 25 ноября?

Несколько телеграм-каналов распространяли информацию, якобы в столице после атаки впервые ввели графики отключения воды. Мол, 25 ноября воду будут подавать почасово, а чтобы узнать детали, следует подписаться на какой-то телеграм-канал по приведенной ссылке.



Схема предусматривала, что житель Киева отыщет свой район и подпишется на канал / Скриншот 24 Канала



Также говорилось и об определенных "зонах" отключений, и то, что ограничения коснутся и Киевщины / Скриншот 24 Канала

Судя по наблюдениям 24 Канала, в этой схеме приняли участие крупные телеграм-каналы, которые пишут о ДТП и об отключении света.

В Киевводоканале отреагировали жестко, но, к сожалению, не очень оперативно – только днем. Тогда как ложную информацию в сети распространили уже утром.

В некоторых телеграм-каналах сейчас распространяют "новость" о якобы почасовых отключениях воды в Киеве в связи с обстрелами. Это фейк и кликбейт, рассчитанный на ваши эмоции и придуманный для увеличения просмотров телеграм-каналов. Никаких графиков подачи воды в столице не было введено! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме,

– написали в водоканале.

Там призвали потребителей:

не доверять непроверенным телеграм-каналам;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не распространять непроверенную информацию;

проверять информацию только в официальных источниках:

на сайте Киевводоканала, нашей странице в Facebook, и на официальных медиаресурсах КГГА.

А СМИ попросили "не создавать и не распространять непроверенную и заведомо ложную информацию в этот и без того сложный для всех нас период".

Обратите внимание! Ночью Виталий Кличко написал, что в некоторых районах столицы перебои с энерго- и водоснабжением. Утром в ДТЭК информировали, что ввели экстренные отключения на левом берегу столицы, а затем и в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Вероятно, недобросовестные телеграм-каналы решили воспользоваться общей нервозностью.



Заметим, что такая схема не нова – ее используют для получения прибыли, манипулируя сообщениями вроде "смотрите онлайн-карту пролета ракет", "канал N еще вчера сообщил, что Киев будет под атакой, подпишитесь, чтобы знать" и тому подобное. Издание "Тексты" обнародовало большое расследование на эту тему. О мошеннических схемах в Telegram, к которым прибегают в личной переписке, сообщал Центр демократии и верховенства права.

Вода по графикам была в другом городе

А вот где точно была вода по графикам, так это в Харькове. Россияне накануне попали по подстанции АО "Харьковоблэнерго", от которой зависела работа насосных станций и оборудования для подачи воды в город. Поэтому решили направить мощности на поддержание тепла, а воду ограничить.

Говорилось даже, что без воды осталось 60% харьковчан. В городском совете обещали восстановить все до девяти вечера, впрочем предупреждали: ночью возможны новые отключения.