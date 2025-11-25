Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Почему в Харькове подают воду по графикам?

По словам Терехова, причина – в российских ударах по городу накануне.

Сегодня ночью враг запустил 10 "Шахедов", которые разбили трансформаторную подстанцию, которая была главной в облэнерго по запитке электроснабжения для того, чтобы у Харькова была вода. Мы перешли на собственную генерацию, сегодня мы подаем воду по графику для Харькова,

– сказал он.

Глава города заверил: службы работают над тем, чтобы Харьков был с водой.

Вода появится вечером, но ночью возможны повторные отключения

У Харьковском городском совете рассказали о ситуации.

"Во время ночной атаки в Харьковской области была поражена подстанция АО "Харьковоблэнерго", от которой зависела работа насосных станций и оборудования для подачи воды в город. Из-за этого часть районов Харькова временно осталась без воды", – объяснили там.

Воду подают преимущественно на нижние этажи, а мощности направили на поддержание теплоснабжения.

Сейчас вода подается части потребителей Новобаварского, Холодногорского, Шевченковского, Киевского и Основянского районов. (...) Предприятие планирует дать воду всем потребителям, которые ее еще не имеют, ориентировочно в промежутке между 19:30 и 21:00. В то же время ночью возможны повторные отключения, поскольку профильные службы вынуждены продолжать работы, необходимые для полной стабилизации ситуации,

– акцентировали в городском совете.

Другие заявления представителей власти относительно ситуации с водой в Харькове

В пресс-службе городского совета говорят, что сейчас около 60% абонентов в Харькове обеспечены водой. И в некоторых районах ввели временные ограничения, там снижено давление из-за ремонтных работ.

Руководитель ОВА Олег Синегубов сказал: в результате российских ударов по критической инфраструктуре 24 ноября в Чугуеве около 25 тысяч абонентов были аварийно отключены от электроснабжения. А в Харькове ограничили водоснабжение.

"Вечером 24 ноября в городском совете сообщали, что ночью в Харькове не будет воды из-за переподключения систем водоснабжения, которые необходимо провести после ударов России в области. Ночью 25 ноября городской совет опубликовал сообщение, что подачу воды в Харькове планируют обеспечить с 06:30 до 09:00. После этого в отдельных районах возможны дальнейшие ограничения, поскольку ремонтные и регламентные работы будут продолжаться в течение дня, отметили в мэрии", – рассказали в Суспильном.

Обратите внимание! Днем в Харькове снова был ряд взрывов. Вероятно, речь об атаке на Харьковскую область, а именно о 3 попаданиях на территории Малоданиловской общины. Удар авиабомбы повредил линии питания одного из населенных пунктов.

В Киеве были фейки о почасовой подаче воды

После атаки ночью и утром 25 ноября в столице ввели аварийные отключения света на левом берегу.

Некоторые телеграм-каналы решили воспользоваться этим и запустили фейк, будто воду тоже будут подавать по графикам.

В Киевводоканале опровергли эту информацию. "Это фейк и кликбейт, рассчитанный на ваши эмоции и придуман для увеличения просмотров телеграм-каналов. Никаких графиков подачи воды в столице не было введено! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме", – отметили там.