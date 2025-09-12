Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Рядовые россияне все больше ощущают последствия войны: насколько взрывная ситуация в России сейчас?

Издание проанализировало то, что пишут в российских СМИ, и поговорило с украинскими чиновниками. Forbes подчеркнул: удары Украины по топливному сектору России очень эффективны. Они, а также операция "Паутина" показали, что у Киева "много карт" – несмотря на то, что Трамп во время ссоры в Белом доме говорил, что у Зеленского "нет карт".

Что пишут российские СМИ о топливном кризисе:

Moscow Times: цены на бензин в России в начале сентября взлетели до рекордно высоких уровней.

"Известия": причины топливного кризиса – сезонное повышение спроса и рост туристической активности.

"Телеграф" (Саратов): где топливо в одном из старейших нефтедобывающих регионов?

Кроме этого, украинские дроны останавливали работу аэропортов, а Китай даже просил Киев не бить по Москве во время "парада победы". А 4 сентября Путин предложил стране перейти на запасы угля, которого "хватит почти на тысячу лет".

СМИ делает вывод, что удары Украины по российским НПЗ имеют накопительный эффект. И могут угрожать самому путинскому режиму.

Привлекают внимание финальные слова статьи Forbes.

Путин часто позиционирует себя как наследника царей, восстанавливая империю. Но ему стоит вспомнить царя Николая II во время Первой мировой войны, когда слишком растянутые фронты и внутренний дефицит сделали беспорядки в стране такими же опасными, как и враг за рубежом,

– написали журналисты.

Что имели в виду журналисты Forbes и почему в Российской империи произошла революция 1917 года?

Они провели параллель с хлебными бунтами – ситуацией, когда в марте 1917 года вспыхнули протесты из-за нехватки хлеба. Дефицит хлеба и дефицит угля был в Российской империи в конце 1916 – начале 1917 года.

В Петрограде митинги и демонстрации по поводу Международного женского дня приобрели массовый характер – 8 марта 1917 года к демонстрантам, требовавшим "хлеба и мира", присоединились рабочие Путиловского завода, которые бастовали со 2 марта; между демонстрантами и полицией произошли столкновения. Это стало началом революции, в результате которой через неделю российский император Николай II отрекся от престола,

– говорится на сайте "Артефакт".

Важно добавить, что нехватка хлеба и угля только подогрели общие настроения, ведь до того Российская империя пережила революцию 1905 – 1907 годов. Россияне же в последний раз массово выходили разве что во время похорон Навального, но к свержению власти или хотя бы серьезным беспорядкам это не привело.

