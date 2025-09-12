Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Правда ли, что во время тревог выключат мобильный интернет?

Это решение не принято. Но в ГШ предполагают возможность замедлять мобильный интернет во время тревог.

Источник Укринформа объяснил, зачем это делать.

Смысл в таких мерах есть. Насколько это нужно – зависит от конкретной ситуации. Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV. Насколько оно будет применяться, будет зависеть от анализа сбитых дронов – есть ли там сим-карты и для чего они используются,

– рассказали журналистам.

Обратите внимание! Журналисты Суспильного написали, что в ГШ предполагают возможность не только замедлять мобильный интернет во время тревог, но и выключать мобильную сеть. В материале Укринформа есть слова о возможности возникновения "потребности блокировки отечественными операторами мобильного интернета во время воздушных тревог".

Собственно, ситуация зависит от вида дрона, который используют оккупанты.

"Если, например, БпЛА не имеет камеры, то мы понимаем, что он выполнял функцию анализа ситуации и передачи этих данных, и для этого не нужна большая скорость (интернета, – 24 Канал). Если же там была камера, то этот БпЛА использовал высокоскоростную передачу данных, и в этом случае есть смысл применять ограничения использования мобильной связи. Мы не знаем, чтобы будет завтра, возможно, они массово будут применять БпЛА с использованием карточек украинских операторов", – пояснил источник.

В то же время системы РЭБ не влияют на работу мобильной связи во время воздушных атак врага.

Мы не планируем создавать средства, которые масштабно влияют на работу мобильного интернета. Гораздо проще делать это ограниченно за счет наших операторов. Этот вопрос не касается РЭБ, и мы непосредственного участия в этом не принимаем. Средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь, у нас нет, и не планируем, потому что это технически очень сложно,

– говорится в сообщении.

Поэтому мобильную связь не глушат РЭБом.