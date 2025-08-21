12 июня 2023 года. СБУ торжественно сообщает о ликвидации ботофермы в Виннице, которая ежедневно создавала 500 аккаунтов для разгона кремлевской пропаганды. В сообщении упоминаются российские спецслужбы и криптокошельки. Злоумышленникам обещают до 15 лет тюрьмы.

Не проходит и года, как суд отменяет арест на изъятое во время обысков имущество. В частности, речь идет о двух ноутбуках и нескольких SIM-банках, которые – как мы помним из сообщения СБУ – использовались для продвижения пропаганды России. Ни о каких 15 годах наказания и речи не идет: в судебных постановлениях указано, что уголовное производство закрыто.

Неужели правоохранители ошиблись и поспешили с радостной новостью? Или же организаторам ботофермы удалось избежать наказания благодаря причинам, о которых публике "лучше" не знать? Такие случаи единичны или систематические?

Расследователи 24 Канала проанализировали сотни судебных постановлений, касающихся деятельности вражеских ботоферм на территории нашего государства. В этом материале вы узнаете, как устроены сети ботов и почему не так просто привлечь к ответственности лиц, которые за ними стоят.

Добро пожаловать в мир ботов

Украинская писательница и журналистка Юлия Смаль в книге "Как я была ботом", где описывает собственный опыт работы в компании, которая занималась распространением фейковых новостей и "нужных" сообщений, – подробно объясняет, кто такие боты в целом и с украинской спецификой.

По ее словам, боты – это компьютерные программы, способные выполнять ряд механических действий автоматически.

Конечно, не все боты являются вредными: некоторые из них ищут билеты на самолет или помогают найти информацию о человеке. Однако те, о ком идет речь в этом материале, созданы с другой целью: распространять ложную информацию, перенаправлять пользователей на вредные сайты, запускать вирусные атаки. И, как понятно из названия книги Юлии, сколько бы не умели боты, за ними всегда стоит человек.

Что такое SIM-банки, GSM и VOIP-шлюзы SIM-банки – это устройства, где хранятся десятки или сотни SIM-карт, которыми можно управлять дистанционно. GSM-шлюзы позволяют через интернет совершать звонки так, будто они идут с мобильного номера. VOIP-шлюзы передают голос через интернет. Ботофермы используют их, чтобы массово создавать аккаунты, получать SMS-коды, делать звонки и рассылки без привязки к конкретному месту.

После начала полномасштабного вторжения стало очевидно, насколько большие ресурсы Россия вкладывает в информационное наступление, в частности в засорение украинского инфопространства пророссийскими нарративами через ботофермы.

Центр противодействия дезинформации при СНБО регулярно сообщает об активизации вражеских кампаний, в которых используются боты.

Так, в феврале этого года в ЦПД предупреждали: Россия с помощью ботоферм будет усиливать нарративы о "российском Крыме", чтобы легитимизировать его оккупацию. Привычным для врага также является распространение фейковых фото и видео, на которых украинские чиновники якобы произносят контроверсионные заявления.

В ответ на запрос 24 Канала в Службе безопасности Украины сообщили, что с начала полномасштабной войны разоблачили и обезвредили 93 вражеские ботофермы, которые суммарно руководили более 12 миллионами ботов.

Если посмотреть на динамику по годам, то видно, что Кремль больше всего не жалел ресурсов именно в первый год вторжения – тогда было ликвидировано почти половину из всех упомянутых ячеек:

2022 год – обезврежено 45 ботоферм

2023 год – обезврежено 35 ботоферм

2024 год – обезврежено 10 ботоферм

2025 год (за полгода) – 3 ботофермы

Наибольшая активность ботов в соцсетях и на других ресурсах фиксировалась накануне и сразу после полномасштабного вторжения. Основная цель этой активности – ввести украинское общество в заблуждение, посеять среди граждан панику и отчаяние путем распространения фейковой информации,

– утверждает СБУ.

Однако теперь стоит посмотреть внимательнее, что именно разоблачали украинские правоохранители. И действительно ли в судебных постановлениях речь идет о классических ботофермах – те самые стереотипные "офисы", где операторы управляют тысячами аккаунтов и распространяют российскую пропаганду?

Что же на самом деле разоблачает СБУ?

Конечно, есть прецеденты, когда украинские правоохранители накрывали классические "офисы" с ботами. Скажем, в феврале 2023 года было открыто производство, в котором установлено, что группа лиц, связанная со страной-агрессором, арендовала помещение в Киеве и массово создавала фейковые аккаунты в социальных сетях, мессенджерах и почтовых сервисах: от Google и Telegram до TikTok и Facebook.

По версии следствия, соответствующие аккаунты становились частью бот-сети, которая за деньги распространяла ложные дискредитационные материалы об органах государственной власти и правоохранительных структурах.

По состоянию на сейчас, судя по материалам в реестре, ни одному из фигурантов дела подозрение так и не объявили. Производство не передано в суд, а следственный судья уже отменил арест на часть изъятого имущества.

Однако значительная часть из проанализированных нами уголовных производств, которые в публичном пространстве подавались как борьба с ботофермами, на самом деле касаются совсем другого типа правонарушений.

В большинстве случаев речь идет о том, что отдельные граждане Украины скупали значительные объемы SIM-карт украинских мобильных операторов и передавали их в аренду российским онлайн-сервисам – таким как sms-activate.org, smshub.org, onlinesim.ru. Или же самостоятельно создавали фейковые учетные записи с помощью этих сервисов и впоследствии передавали их в пользование.

При этом, судя по материалам дел, сами эти лица непосредственно не распространяли дезинформацию, не осуществляли фишинговые атаки и не участвовали в мошеннических схемах.

Таким образом, уголовное преследование во многих делах сосредотачивается не на организаторах информационно-психологических операций, а на исполнителях технической части – условных поставщиках SIM-карт или фейковых аккаунтов.

Их действия, как правило, квалифицируются по разным частям статьи 361 Уголовного кодекса Украины – это несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем или электронных коммуникационных сетей.

Подтверждает приведенный выше пример разоблачения организатора ботофермы в городе Коростене, что в Житомирской области. По версии следствия, 42-летняя женщина по заказу и за вознаграждение, которое получала на электронный кошелек, предоставляла ботоферму в пользование российским онлайн-сервисам. Последние сдавали в аренду виртуальные мобильные номера для регистрации учетных записей.

В публикации СБУ также указано, что она самостоятельно регистрировала виртуальные номера украинских операторов и анонимные аккаунты в Telegram.

Активированные учетные записи она продавала или сдавала в аренду через специализированные интернет-платформы России,

– писали в Службе безопасности Украины.

Из судебных постановлений по этому делу следует, что "специализированные интернет-платформы" – это российские сервисы sms-activate.org и grizzlysms.com, а оборудование, которое фигурантка использовала для управления сотнями SIM-карт, – это SIM-банки и GSM-шлюзы с функцией изменения уникального идентификационного номера (IMEI).

В Коростене разоблачили организатора ботофермы / Фото Национальной полиции

И мы не зря уже не впервые акцентируем на названиях этих сервисов и оборудовании. Ведь упомянутые веб-сайты до сих пор почему-то не заблокированы на территории Украины. А SIM-банки и GSM и VOIP-шлюзы остаются вне контроля государства. Их можно свободно покупать, продавать и использовать без какой-либо проверки или учета, если ты хочешь организовать ботоферму.

Стоит отметить, что, как и в случае с ботами, не все это оборудование обязательно служит вредным целям. Скажем, компании, которые присылают SMS-рассылки о скидках в вашем любимом магазине, также используют подобные устройства. Однако законодательно в этой сфере не хватает регулирования (и мы к этому еще вернемся).

Логично, что именно Совет национальной безопасности и обороны, при котором действует упомянутый ранее Центр противодействия дезинформации, должен инициировать блокировку российских сервисов, которые системно используют для ведения информационной войны. Почему она этого не делает?

Что касается жительницы Коростеня, то шансов избежать ответственности у нее пока меньше, чем у ее "коллег" из Винницы или Киева, которые, похоже, обошлись только испугом в ходе обысков. Следующее судебное заседание по ее делу назначили на 11 сентября 2025 года.

Не 15 лет заключения, но "что-то"

Было бы просто невежливо обвинять украинских правоохранителей и судей в том, что организаторы ботоферм в Украине вообще не видят приговоров. Мы нашли по меньшей мере 5 дел, где было назначено наказание лицам, которые "вмешивались в работу сетей", по 361 статье Уголовного кодекса Украины.

Правда, в трех из пяти случаев все завершилось штрафом в 51 тысячу гривен. Именно такое наказание получили фигуранты дел из Тячева, Кременчуга и Одессы.

Все они организовывали вмешательство в телекоммуникационные сети, обслуживали российские сервисы, предоставляли услуги анонимизации или создавали инфраструктуру для регистрации фейковых аккаунтов. В каждом случае суд квалифицировал соответствующие действия как нарушение порядка маршрутизации или несанкционированное подключение к сетям, назначив штраф, как и предусмотрено законом. Не 15 лет, но "что-то".

В то же время довольно скандальная история произошла в Хмельницкой области. Сначала досудебное расследование велось по самой строгой квалификации – часть 5 статьи 361 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Впоследствии обвиняемому сообщили подозрение, но уже по части 3 этой же статьи – то есть речь шла о действиях, повлекших значительный ущерб. Формально это обосновали тем, что преступление было совершено до введения военного положения.

Но до финала дело почему-то дошло со значительно смягченной квалификацией. В приговоре говорится о незаконных действиях по части 1 статьи 361 – без всякого упоминания о тяжести последствий. Именно по этой части суд и назначил наказание в виде 2 лет "условно" с конфискацией оборудования. Не 15 лет, но "что-то".

Самое строгое наказание, которое бы касалось организации ботофермы и статьи 361 УК, мы зафиксировали на Прикарпатье. Местный ІТ-специалист направлял телефонные звонки в обход официальных международных каналов, создал большую сеть ботов для российских сервисов и зарабатывал на этом, выводя деньги в рублях. Он использовал SIM-банки, обслуживал более 11 тысяч карточек и работал без всякого разрешения от мобильного оператора, которому нанес ущерб на более 290 тысяч гривен.

В июле 2024 года Калушский горрайонный суд признал его виновным по:

части 2 статьи 361 УК (вмешательство в сеть)

части 1 статьи 209 УК (отмывание средств)

Наказание – 4 года реального лишения свободы, запрет занимать определенные должности, конфискация техники, уничтожение SIM-карт и обязательство компенсировать убытки оператору. Апелляционный суд оставил приговор в силе, уменьшив лишь сумму возмещения на несколько тысяч из-за технических ошибок в расчетах.

Опять же, не 15 лет, но "что-то".

Мы начали этот материал с громкого разоблачения ботофермы в Виннице, которое сопровождалось обещаниями наказать злоумышленников до 15 лет заключения, но уголовное производство закрыли.

И это был не единственный такой случай в Виннице. Весной 2024 года суд отменил арест имущества по другому делу о "вмешательстве в работу сетей" по той же причине (закрытие производства).

Не менее показательная ситуация – в Черновцах. В судебных постановлениях нет указания, что производство закрыто, но суд обязал вернуть владельцам имущество, временно изъятое во время обыска. По закону следователь должен был не позднее следующего рабочего дня подать ходатайство о наложении ареста на это имущество или вернуть его, чего сделано не было. Основанием для удовлетворения ходатайства стало то, что суд не смог проверить обоснованность содержания имущества, поскольку материалы уголовного производства ему не предоставили.

Кроме того, проанализированные нами дела из Тернополя, Запорожья и Житомирской области, – несмотря на громкие фабулы и упоминания о вражеском следе, – также фактически не сдвинулись с места. Почему обвинительные акты не поступают в суд, а фигуранты не получают ни подозрения, ни оправдания, ни тем более приговоров?

Попробуем поискать ответы в несовершенном законодательстве и, как ни странно, в завышенных ожиданиях.

Где законодательство нуждается в изменениях

Прежде всего в общественной организации Центр исследования законодательства Украины, к которой мы обратились за комментарием, констатируют:

В правоохранительных органах анонсируют наступление ответственности еще до доказательства вины нарушителя – это является достаточно значительной проблемой с точки зрения коммуникации, ведь создает необоснованные ожидания и фрустрацию в обществе.

Вместе с тем это является правовой проблемой. По словам экспертов, в идеальном мире они должны были бы отчитываться после того, как решение суда вступит в силу, или хотя бы после передачи обвинительного акта в суд.

Однако, очевидно, не это является самым критическим, а тот факт, что в Украине нет достаточно законодательной базы для привлечения к ответственности лиц, которые создают массово фейковые аккаунты и распространяют дезинформацию.

Собственно, в Центре исследования законодательства Украины говорят: действующая статья 361 УК, под которую чаще всего подгоняют дела о ботофермах, вообще касается другого вида правонарушений – взлома или препятствования работе электронных сетей. Организаторы ботоферм, наоборот, заинтересованы в их бесперебойной работе, ведь это и есть основа их бизнеса.

По мнению специалистов, закрепление в уголовном законодательстве термина "сеть автоматизированных аккаунтов" (или аналогичного) могло бы облегчить работу для правоохранителей.

Также нужны механизмы, которые позволят не только наказывать администраторов ботоферм, но и блокировать их техническую инфраструктуру. Например, закон должен предусматривать специальную конфискацию оборудования, которое использовалось в преступной деятельности, даже если физически невозможно задержать администратора или это имущество находится у третьих лиц и его изъяли у подозреваемого или обвиняемого.

При этом в ЦДЗУ отмечают, что определение понятия и составов таких преступлений нельзя оставлять только за правоохранителями. Они являются заинтересованной стороной и часто ориентируются на количество показателей, а не на качество. Это создает риски злоупотреблений и может навредить людям, которые не имели злого умысла.

В Лаборатории законодательных инициатив смотрят на проблему шире. Там не уверены, что "ботоферма" вообще требует отдельного определения, ведь это лишь один из инструментов в спектре киберпреступности. По мнению Евгения Крапивина, руководителя направления "Правопорядок" в ЛЗИ, ключевое – это адаптация украинского законодательства к европейским нормам.

В частности, имплементация Второго дополнительного протокола к Конвенции о киберпреступности.

Например, такая имплементация позволила бы эффективнее привлекать провайдеров интернета к расследованию соответствующих преступлений. Хотя и сейчас есть порядок блокировки контента, ограничения доступа, снятия информации, однако это происходит довольно медленно и некачественно.

Эксперты ЛЗИ также напоминают об инструменте, который в Украине до сих пор недооценен, – уголовную ответственность для юридических лиц за киберпреступления. Она действует с 2014 года, а в 2024-м была расширена в рамках вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Включение киберпреступлений, в частности статьи 361 Уголовного кодекса, в перечень преступлений, за которые можно привлекать компании, помогло бы перекрывать схемы, когда ботофермы маскируются под легальные бизнесы.

И в Центре исследования законодательства, и в Лаборатории законодательных инициатив сходятся на том, что без обновления реальной политики в кибербезопасности обещания о "15 лет заключения" будут пустыми. Разница лишь в подходах: первые настаивают на создании нового состава преступления под ботофермы, вторые – на интеграции в европейскую систему киберзащиты и усилении имеющихся механизмов.

Путь к идеалу может быть долгим

За последние годы Украина, несмотря на войну, обновляет законы в различных сферах. Кибербезопасность не является исключением.

Долго идут дискуссии о "продаже сим-карт по паспорту". Первый шаг в этом направлении уже сделан: до 1 января 2025 года владельцы сим-карт должны были пройти идентификацию у оператора и заключить договор.

И хотя нормы об обязательной продаже сим-карт по паспорту пока нет, но депутаты могут принять ее в ближайшее время. В теории это усложнило бы работу ботоферм. На практике же это создает риски для цифровой свободы и персональных данных.

И если о продаже сим-карт в Украине хотя бы говорят, то вопрос SIM-банков и GSM и VOIP-шлюзов почти не присутствует в повестке дня.

В Великобритании их коммерческое использование запрещено, и были сообщения о полном запрете SIM-ферм.

В Индии за нелегальные шлюзы предусмотрены суровые наказания и лимиты на количество SIM-карт в одни руки.

Стоит упомянуть и о законопроект #9223, который предлагал расширить перечень киберпреступлений и усилить санкции, но был полностью раскритикован в медиа. В Центре исследования законодательства предостерегают: слишком широкие и нечеткие формулировки могут открыть пространство для злоупотреблений и выборочного применения.

Эксперты также напоминают о законопроекте #11115, направленном на регулирование деятельности платформ совместного доступа к информации. По их мнению, он выглядит значительно более комплексным и сбалансированным, чем #9223, а его положения содержат более конкретные и понятные механизмы взаимодействия с государственными органами.

Отдельно специалисты обращают внимание на практику блокировки аккаунтов по инициативе государственных структур. Они отмечают, что при отсутствии прозрачных критериев и публичной отчетности такая практика несет больше рисков для прав пользователей, чем дает реальной пользы в борьбе с киберпреступностью.

Итак, что мы имеем. Несмотря на многочисленные обыски и разоблачения ботоферм, результативность следствия остается минимальной. Без надлежащих изменений в законодательстве, эффективного контроля над соответствующими технологиями или лучшего использования уже имеющихся инструментов, проблема не исчезнет.

И мы будем спрашивать: "Где приговоры? Где приговоры организаторам враждебных ботоферм?"