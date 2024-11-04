Почему россияне отказались от эксперимента со Starlink и как противодействовать программированию с помощью 4G, рассказал 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Как Россия обеспечивает связь на "Шахедах"

Главный редактор Defence Express отметил, что случай со Starlink на дроне единичный. Скорее всего, это был эксперимент, который вряд ли будет массовый.

Россияне хотели бы установить Starlink, но они не работают в России и для того, чтобы обеспечить необходимое количество терминалов, их надо достать через третьи страны. Это сложно, потому что одно дело купить через серые схемы несколько единиц, которые оккупанты таки покупают и используют в прифронтовой зоне, а другое – когда надо заказывать тысячи. Их легче отслеживать и блокировать,

– отметил Катков.

Впрочем, сейчас россияне стали чаще использовать 4G модели с украинскими SIM-картами. Однако им можно легко противодействовать – выключать высокоскоростной интернет в тех районах, где летят дроны.

Да, это неудобно, но ничего страшного, если на телефоне не будет интернета в течение 20 минут. Звонить и отправлять смс можно будет. Это действительно самый простой вариант,

– сказал главный редактор Defence Express.

Речь идет о башнях сотовой связи, которые расположены посреди полей, в селах, поселках, городках, то есть не в городах. Ведь фокус в том, что "Шахед" использует этот канал связи для того, чтобы перепрограммироваться, иметь возможность передать и получить, например, разведывательную информацию.

Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, что россияне в год могут изготавливать 24 тысячи беспилотников. Такие выводы он, вероятно, сделал проанализировав, сколько дронов враг запускает ежемесячно.

Россиянам крайне важно следить за тем, где находится дрон и где именно его сбили. Следующий дрон они могут перепрограммировать и закладывать новый программный лист, но надо иметь такой канал связи.

Дрон не упадет. Он просто не будет иметь возможности передать, получать информацию из России и перепрограммировать свой маршрут,

– отметил Катков.

Впрочем, для этого россияне используют не только мобильную сотовую связь, но и коммерческую малоскоростную спутниковую связь типа Иридиум.