Об этом пишет Defence Express. В СМИ также опубликовали фотографии со сбитым "Шахедом", на котором была установлена спутниковая связь.

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Россия впервые оборудовала "Шахеды" Starlink

В СМИ сообщили, что фото сбитого "Шахеда" получили от собственных источников. На БпЛА четко видно спутниковую антенну, на которой остались серийные номера, позволяющие определить, откуда Россия получила терминал Starlink.

Это первый случай, когда оккупанты оборудовали свои дроны-камикадзе спутниковой связью, однако, как предполагают в Defence Express, не в последний раз.

Важно. Россия и раньше пыталась усовершенствовать "Шахеды". Оккупанты уже проводили эксперименты, устанавливая на БпЛА 4G-модемы с украинскими SIM-картами.

Как пишут в Defence Express, теперь говорится об очень широком и мощном канале обратной связи. Если россияне введут такую технологию во все дроны, то смогут передавать информацию с БПЛА и менять полетное задание на любом расстоянии. Поэтому, "Шахеды" могут превратиться в первую очередь на разведывательный дрон, а роль ударного БПЛА отойдет на второй план.

Starlink может быть нужным врагу для того, чтобы передавать разведывательную информацию, например, собранную радиотехническими средствами по позициям украинского ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами – изображения. И благодаря Starlink в РФ могут использовать Shahed в роли крайне дальнобойного барражирующего боеприпаса с возможностью доразведки, за счет дополнительной камеры, и поражения даже подвижных целей,

– отмечают журналисты.

"Шахед", оборудован спутниковой связью от Starlink / Фото Defence Express

В издании также предполагают, что россияне выбрали именно "Шахеды" для установки спутниковой связи, ведь они способны летать около 2000 километров. Журналисты резюмируют, что установка Starlink на дроны-камикадзе – серьезная проблема, ведь россияне фактически будут иметь беспилотник с неограниченной дальностью управления.

Стоит отметить, что в России в свободном доступе не продаются терминалы спутниковой связи от Starlink. Однако еще в феврале 2024 года ГУР МОУ предоставило доказательства и немало перехваченных разговоров, что оккупанты получают их из третьих стран, в частности – ОАЭ.