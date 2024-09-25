Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, прокомментировав информацию, что Россия начала устанавливать камеры заднего обзора на свои разведывательные дроны.

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Почему Россия устанавливает дополнительные камеры

Как отметил Катков, пока видно, что это кустарные решения. Вероятно, они хотят зафиксировать момент, когда к беспилотнику приближается украинский зенитный FPV-дрон.

Насколько оно работает – пока трудно сказать. Непонятно, в какой момент камера с небольшим разрешением сможет зафиксировать FPV-дрон. Здесь есть также вопросы к направленности камеры; к тому, что над этим должен следить отдельный человек и т.п.

Какая тактика здесь может быть? Условно враг заметил зенитный дрон. Первое, что он может сделать – банально взять и увеличить скорость, чтобы убежать. Зенитные дроны имеют сравнительно незначительное время в воздухе. Сначала надо подняться на высоту более 1 километра, а потом еще и разогнаться в диапазоне 100-180 километров в час. Это все выедает аккумуляторную батарею,

– рассказал Катков.

Несмотря на это, сфера зенитных FPV-дронов активно развивается. Уже были образцы, которые перешли порог в 300 километров в час. Поэтому это не должно было бы стать значительной проблемой.

В соцсетях оккупантов были идеи об установлении небольшого средства РЭБ, который сможет глушить FPV-дроны. Тут тоже есть много вопросов. Ведь на дроне нет свободного места и энергопитания для таких вещей. Хотя придумать здесь что-то возможно.

Комплекс РЭБ работает против определенных частот. Например, противодействуют стандартным частотам. Наши же используют нестандартные. Это – обычная практика. Учитывая важность зенитных дронов, для них важно интегрировать такие вещи как машинное зрение, автонаведения. Тогда удастся игнорировать условный российский РЭБ на дронах, которого пока еще не замечали,

– сказал Катков.

Обратите внимание! Подразделения Сил обороны Украины сейчас используют ударные беспилотники, которые способны сбивать разведывательные дроны врага вроде "Орлан-10", ZALA и т.п.