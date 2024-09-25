Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, прокоментувавши інформацію, що Росія почала встановлювати камери заднього огляду на свої розвідувальні дрони.

До теми Росія налагодила виробництво далекобійних БпЛА в Китаї, – Reuters

Чому Росія встановлює додаткові камери

Як наголосив Катков, наразі видно, що це кустарні рішення. Ймовірно, вони хочуть зафіксувати момент, коли до безпілотника наближається український зенітний FPV-дрон.

Наскільки воно працює – поки важко сказати. Незрозуміло, в який момент камера з невеликою роздільною здатністю зможе зафіксувати FPV-дрон. Тут є також питання до направленості камери; до того, що над цим має стежити окрема людина тощо.

Яка тактика тут може бути? Умовно ворог зауважив зенітний дрон. Перше, що він може зробити – банально взяти і збільшити швидкість, щоб втекти. Зенітні дрони мають порівняно незначний час у повітрі. Спочатку треба піднятися на висоту понад 1 кілометр, а потім ще й розігнатися в діапазоні 100-180 кілометрів на годину. Це все виїдає акумуляторну батарею,

– розповів Катков.

Попри це, сфера зенітних FPV-дронів активно розвивається. Вже були зразки, які перейшли поріг у 300 кілометрів на годину. Тому це не мало б стати значною проблемою.

В соцмережах окупантів були ідеї про встановлення невеликого засобу РЕБ, який зможе глушити FPV-дрони. Тут теж є багато питань. Адже на дроні немає вільного місця та енергоживлення для таких речей. Хоча придумати тут щось можливо.

Комплекс РЕБ працює проти певних частот. Наприклад, протидіють стандартним частотам. Наші ж використають нестандартні. Це – звичайна практика. Враховуючи важливість зенітних дронів, для них важливо інтегрувати такі речі як машинний зір, автонаведення. Тоді вдасться ігнорувати умовний російський РЕБ на дронах, якого поки ще не зауважували,

– сказав Катков.

Зверніть увагу! Підрозділи Сил оборони України зараз використовують ударні безпілотники, які здатні збивати розвідувальні дрони ворога на кшталт "Орлан-10", ZALA тощо.