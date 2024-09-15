Про це 24 Каналу повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що батальйон поки що не публікував результати своєї роботи, адже росіяни можуть проаналізувати тактику застосування і почати протидіяти.

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Як ЗСУ знищують розвідувальні БпЛА росіян у повітрі

Через те, що наші партнери, на жаль, достатньо довго надають додаткові засоби протиповітряної допомоги, а також портативні засоби протиповітряної допомоги, українські інженери та військові вигадали нові способи знищення розвідувальних та ударних БпЛА противника в повітрі.

В українському повітряному просторі достатньо багато ворожих засобів, які виявляють передові й тилові позиції Сил оборони. Після чого ворог завдає масований вогневий вплив ударними безпілотниками, артилерією та авіацією,

– мовив Федоренко.

Supercam, ZALA й "Орлан-10" – це основні розвідувальні засоби росіян, які вони масовано застосовують, остільки мають замкнутий цикл виробництва та модернізації всередині країни-агресора.

Supercam й ZALA – це електрички, вони працюють дещо нижче й ретельно спостерігають за передньою лінією боєзіткнення, а також за шляхами сполучення з нею.

"Орлан-10" має двигун внутрішнього згорання і переважно працює на більших висотах. Він слідкує дещо далі, маючи більший сектор спостереження.

Таким чином противник завдяки об'єднаному застосуванню, зв'язаного між собою Supercam, ZALA й "Орлан-10", має комплексну картинку з поля бою, як ближніх позицій, так і дальніх шляхів сполучення,

– зазначив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Для того, щоб унеможливити застосування противником комплексне коригування засобів, їх потрібно збивати. Крім того, додатково знищуються не тільки самі борти, які перебувають в повітряному просторі, а й ті, хто ними керує.

Зазначимо, що Україна продовжує вдосконалювати власне озброєння. Зокрема, українці розробили "дрон-дракон", який розпилює запальну суміш на позиції росіян. Він здатен "на раз" випалити цілу посадку.