Бійці 3 окремої штурмової бригади ЗСУ показали, як застосовують новітній БпЛА на Харківщині. З його допомогою було знищено позиції росіян, що ховалися між деревами.
Дивіться також Українці почали застосовувати на фронті "дрони-дракони", – CNN
Як 3 ОШБр застосовує "дрона-дракона"
В 3 ОШБр розповіли, що новітній "дрон-дракон" здатен "на раз" випалити цілу посадку.
Це ноу-хау у стилі лихого Вʼєтнаму. Пахне як лакі страйк, як пекуча помста і як добре засмалена ворожа піхота,
– діляться враженнями військові.
Також бійці опублікували відео, на якому можна побачити роботу "дрона-дракона". Новітній дрон з легкістю запив лісосмугу та засипав її вогнем.
"Дрон-дракон" нищить позиції росіян: дивіться відео
"Новинка у сфері дронів розпиляє запальну суміш та здатна знищити вщент ворожі позиції, склади БК і всю зайняту окупантами зеленку", – зазначили у повідомлені.