Украинские силы сбивают вражеские дроны сразу несколькими способами, однако враг прибегает к техническим хитростям, чтобы его "Шахеды" достигали своих целей. Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, как именно происходит процесс отслеживания и сбивания беспилотников противника.

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Есть дополнительные вызовы

Обычно после каждой вражеской атаки Воздушные силы публикуют статистику, где указывается количество сбитых, в частности, дронов, которая была запущена врагом. Среди них обозначается количество сбитых беспилотников и тех, что локально потеряны.

Часть дронов, которыми атакует Россия первой волной, изготовлены из очень легких материалов, чуть ли не из пенопласта. Часто они не имеют боевой части.

Их задача – дезориентировать украинскую ПВО. Они летят вдоль Днепра и часто просто падают в полях или лесах, не представляя угрозы,

– объяснил военный эксперт.

Также во время атак дронами-камикадзе работают системы радиолокационной борьбы, которые украинские силы постоянно используют.

В следующей волне атак, которая обычно происходит под утро, россияне запускают ударные "Шахеды", и по ним выполняется основная боевая работа.

Большинство этих боевых дронов как заметил он, сбивается различным образом, начиная от пулеметных расчетов передвижных мобильных огневых групп и заканчивая соответствующими ракетами. Это осуществляют Воздушные силы, подразделения Сухопутных войск, которые имеют соответствующие средства, мобильные группы, которые защищают города. Результаты их работы мы видим.

Действительно, "Шахеды" добираются до Киева и в другие города Украины и могут долететь до своих целей.

Сбивают действительно не все "Шахеды". Однако сегодня создать такую эшелонированную систему, которая бы исключала, чтобы какой-то беспилотник мог долететь до какого-то города Украины, очень сложно. Нужно также учитывать технические возможности, которые есть у Украины на сегодня,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

К тому же "Шахеды" очень часто меняют траекторию полета, маршруты, экспериментируют с высотой. Это, по его словам, создает дополнительные вызовы, нагрузки, и дроны залетают в города. Они сбиваются там, падают обломки, создавая опасность. Однако при этом прямых попаданий обычно не фиксируется.

Однако в статистике может быть зафиксировано, что несколько дронов не сбито. Тогда очевидно, они или куда-то попали, или где-то упали, например, в поле,

– отметил Александр Мусиенко.

Отметим, что вопрос о якобы уменьшении количества сбитых дронов подняла нардеп Марьяна Безуглая. По ее мнению, это связано с тем, что якобы узконаправленные специалисты ПВО были переведены в пехоту.

Однако представитель Воздушных сил Юрий Игнат возразил Безуглой, отметив, что сбивание "Шахедов" осуществляют не только Воздушные силы (хотя подтвердил перевод специалистов из частей Воздушных сил в пехоту), а все Силы обороны – Воздушные Силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и тому подобное.

Также Игнат заметил, что процент сбивания "Шахедов" не уменьшился, о чем свидетельствуют ежедневные официальные отчеты. Однако россияне уже два месяца как запускают "БПЛА неустановленного типа", сделанные из "из г*вна и палок". Таких БПЛА, по его словам, примерно половина.