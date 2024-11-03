Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Воздушных сил Юрия Игната.

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Стало ли меньше сбитых "Шахедов"

Юрий Игнат объяснил, что действительно, перевод из частей Воздушных сил в пехоту есть, и он не от хорошей жизни. Однако он отмечает, что сбиванием "Шахедов" занимаются не только Воздушные силы, а все Силы обороны. Это Воздушные Силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и все-все, кто имеет чем. В то же время он прокомментировал заявления об уменьшении количества сбитых "Шахедов".

Процент сбития "Шахедов" отнюдь не уменьшился, есть ежедневные официальные отчеты! Объясню еще раз – вместе с "Шахедами" уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из г*вна и палок", которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного типа",

– пишет Игнат.

Представитель Воздушных сил указывает, что таких БпЛА примерно половина – они маркируются как "локационно потерянные".

"Поэтому ложь про меньше сбивают - очевидна!", – пишет Игнат.